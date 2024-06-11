Екатеринбуржец расстрелял юношу, вступившегося за девушек

12 июня 2024 в 18:04 Размер текста - 17 +

Потасовка произошла в ночь на 12 июня (архивное фото) Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Екатеринбурге мужчина расстрелял из пневматического пистолета 18-летнего парня, который вместе с друзьями вступился за двух девушек. Это произошло в ночь на 12 июня, сыщики установили личность дебошира и возбудили уголовное дело. Подробности перепалки URA.RU рассказал отец пострадавшего юноши. «Негодяй приставал к девушкам и забрал у них пакет с продуктами. Они попросили моего сына и его друзей убедить незнакомца отдать пакет. Но тот одного схватил за волосы, а другого ударил в лицо. Друзья с сыном отбились от него и пошли в сторону. Тогда мужчина схватил пистолет и начал стрелять им в спины. Сын получил пули в живот, упал, выронил ключи и телефон. Неизвестный хотел добить его, но друзья не дали этого сделать. Но ему удалось забрать ключи и телефон моего сына», — рассказал собеседник агентства. Агрессором оказался 39-летний Исмат Азимов. Задержать его пока не удалось, отметил источник URA.RU. Поисками дебошира занимаются сотрудники правоохранительных органов и активисты «Русской общины». Следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство). «Сейчас проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося, сбор и закрепление доказательной базы», — сообщили в СУ СКР по Свердловской области. Фигурант — гражданин России, добавили в областном ГУ МВД. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге мужчина расстрелял из пневматического пистолета 18-летнего парня, который вместе с друзьями вступился за двух девушек. Это произошло в ночь на 12 июня, сыщики установили личность дебошира и возбудили уголовное дело. Подробности перепалки URA.RU рассказал отец пострадавшего юноши. «Негодяй приставал к девушкам и забрал у них пакет с продуктами. Они попросили моего сына и его друзей убедить незнакомца отдать пакет. Но тот одного схватил за волосы, а другого ударил в лицо. Друзья с сыном отбились от него и пошли в сторону. Тогда мужчина схватил пистолет и начал стрелять им в спины. Сын получил пули в живот, упал, выронил ключи и телефон. Неизвестный хотел добить его, но друзья не дали этого сделать. Но ему удалось забрать ключи и телефон моего сына», — рассказал собеседник агентства. Агрессором оказался 39-летний Исмат Азимов. Задержать его пока не удалось, отметил источник URA.RU. Поисками дебошира занимаются сотрудники правоохранительных органов и активисты «Русской общины». Следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство). «Сейчас проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося, сбор и закрепление доказательной базы», — сообщили в СУ СКР по Свердловской области. Фигурант — гражданин России, добавили в областном ГУ МВД.