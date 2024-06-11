Зампредседателя «Зеленой альтернативы» выдвинется в челябинские губернаторы

Кандидатом от партии «Зеленая альтернатива» на выборах губернатора Челябинской области будет зампредседателя партии Степан Соловьев. Как сообщили URA.RU в региональном отделении партии, решение принято 12 июня на партийной конференции. Ранее своих кандидатов назвали «Единая Россия» и «Яблоко».
«На конференции принято решение выдвинуть кандидатом в губернатора Челябинской области заместителя председателя партии Соловьева Степана Геннадьевича», — сообщили URA.RU. Соловьев никак не связан с Челябинском и постоянно проживает в Москве.
28 июня Соловьеву исполнится 38 лет, он окончил Московскую государственную академию коммунального хозяйства и строительства. В 2020 году выдвигался по спискам партии в депутаты заксобрания Челябинской области. Тогда ему не хватило голосов и от «Зеленой альтернативы» в ЗСО прошел челябинец Михаил Махов.
13 июня состоится региональная конференция «Единой России», которая должна поддержать на выборах действующего губернатора Алексея Текслера. Генсовет ЕР уже одобрил это решение. От «Яблока» на выборы выдвинется руководитель регионального отделения партии Ярослав Щербаков. Выборы губернатора Челябинской области пройдут 7 и 8 сентября.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!