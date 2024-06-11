У челябинского губернатора Текслера появился первый соперник на выборах

Лидер регионального отделения партии «Яблоко» Ярослав Щербаков стал первым соперником действующего главы Челябинской области Алексея Текслера на сентябрьских выборах губернатора. Об этом заявил 11 июня председатель партии Николай Рыбаков.
«Президиум федерального Бюро партии согласовал кандидатуры Ярослава Щербакова, Романа Морозова и Владимира Дорохова на выборах губернаторов Челябинской, Калининградской и Тульской областей соответственно. В ближайшие дни кандидаты будут выдвинуты на конференциях региональных отделений партии, после чего им нужно будет пройти муниципальный фильтр — собрать определенное количество подписей муниципальных депутатов», — написал лидер «яблочников» в своем telegram-канале.
Щербакову 36 лет, он закончил Челябинский госуниверситет (ЧелГУ) по специальности «Гражданский процесс» и аспирантуру ЧелГУ. В составе Общественного и Экспертного советов при региональном Управлении Федеральной антимонопольной службы занимается анализом законодательства о контрактной системе. Руководит фирмой «Юридическое агентство» и компанией «Теплогазмонтаж». С 2017 года возглавляет Челябинское региональное отделение «Яблока», а в 2023 году вошел в состав федерального Бюро партии.
Первым заявил, что примет участие в выборах губернатора, действующий губернатор. Его решение поддержал полпред президента в УрФО Владимир Якушев. Само голосование будет идти два дня — 7 и 8 сентября.
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