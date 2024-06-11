В День России районе ХМАО открыли молодежный центр с кибер-классом и коворкингом

Сегодня — в День России — состоялось торжественное открытие самого крупного молодежного центра в Сургутском районе (ХМАО). В нем оборудованы кибер-класс и мини-коворкинк, поделился глава района Андрей Трубецкой.
«Сегодня состоялось торжественное открытие самого крупного молодежного центра в Сургутском районе — в Нижнесортымском. … Оборудованы кибер-класс со специализированной техникой, пространство креатива для самых творческих, мини-коворкинг и комната матери и ребенка», — написал Трубецкой в своем telegram-канале.
Также на площадке есть концертный зал площадью 354 квадратных метра, оборудованнвы на 100 посадочных мест. Общая площадь нового центра — почти 640 квадратных метров, а суммарная стоимость — 24,7 миллиона рублей. Центр создан при поддержке Росмолодежи в рамках нацпроекта «Образование».
Ранее URA.RU писало, что президент РФ Владимир Путин в режиме видеосвязи открыл молодежный образовательный центр «Добрино». Он стал первым в стране центром, который готовит лидеров НКО и волонтеров по направлению «Общественные инициативы, гражданское общество и добровольчество».
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