11 июня 2024

В День России районе ХМАО открыли молодежный центр с кибер-классом и коворкингом

© Служба новостей «URA.RU»
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В новом молодежном центре ХМАО есть концертный зал площадью 354 квадратных метра
В новом молодежном центре ХМАО есть концертный зал площадью 354 квадратных метра Фото:

Сегодня — в День России — состоялось торжественное открытие самого крупного молодежного центра в Сургутском районе (ХМАО). В нем оборудованы кибер-класс и мини-коворкинк, поделился глава района Андрей Трубецкой.

«Сегодня состоялось торжественное открытие самого крупного молодежного центра в Сургутском районе — в Нижнесортымском. … Оборудованы кибер-класс со специализированной техникой, пространство креатива для самых творческих, мини-коворкинг и комната матери и ребенка», — написал Трубецкой в своем telegram-канале.

Также на площадке есть концертный зал площадью 354 квадратных метра, оборудованнвы на 100 посадочных мест. Общая площадь нового центра — почти 640 квадратных метров, а суммарная стоимость — 24,7 миллиона рублей. Центр создан при поддержке Росмолодежи в рамках нацпроекта «Образование».

Ранее URA.RU писало, что президент РФ Владимир Путин в режиме видеосвязи открыл молодежный образовательный центр «Добрино». Он стал первым в стране центром, который готовит лидеров НКО и волонтеров по направлению «Общественные инициативы, гражданское общество и добровольчество».

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Сегодня — в День России — состоялось торжественное открытие самого крупного молодежного центра в Сургутском районе (ХМАО). В нем оборудованы кибер-класс и мини-коворкинк, поделился глава района Андрей Трубецкой. «Сегодня состоялось торжественное открытие самого крупного молодежного центра в Сургутском районе — в Нижнесортымском. … Оборудованы кибер-класс со специализированной техникой, пространство креатива для самых творческих, мини-коворкинг и комната матери и ребенка», — написал Трубецкой в своем telegram-канале. Также на площадке есть концертный зал площадью 354 квадратных метра, оборудованнвы на 100 посадочных мест. Общая площадь нового центра — почти 640 квадратных метров, а суммарная стоимость — 24,7 миллиона рублей. Центр создан при поддержке Росмолодежи в рамках нацпроекта «Образование». Ранее URA.RU писало, что президент РФ Владимир Путин в режиме видеосвязи открыл молодежный образовательный центр «Добрино». Он стал первым в стране центром, который готовит лидеров НКО и волонтеров по направлению «Общественные инициативы, гражданское общество и добровольчество».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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