Путин открыл в ХМАО уникальный молодежный центр

Владимир Путин открыл образовательный центр для лидеров НКО и волонтеров в ХМАО

04 апреля 2024 в 19:56 Размер текста - 17 +

Путин в режиме видеосвязи открыл образовательный центр «Добрино» в ХМАО Фото: Владимир Андреев © URA.RU Владимир Путин в режиме видеосвязи открыл молодежный образовательный центр «Добрино». Об этом сообщается на официальном сайте правительства Югры. «Как мы и планировали — и считаю, что это абсолютно правильно — все новые центры, по итогам конкурсного отбора будут иметь свою смысловую, тематическую специализацию или свою „изюминку“, чтобы каждый молодой человек мог найти, выбрать именно то, что ему интересно, что ему важно. […] В Ханты-Мансийском автономном округе — это развитие гражданского общества и добровольчества, традиций волонтерства», — подчеркнул Владимир Путин. «Добрино» — первый в стране центр, который будет готовить лидеров НКО и волонтеров по направлению «Общественные инициативы, гражданское общество и добровольчество». «Наш регион занимает первые строчки отраслевых рейтингов ведущих аналитических агентств по развитию некоммерческого сектора, гражданского общества. Мы рады, что наши знания и опыт лидеров НКО, сферы волонтерства будут транслироваться на другие регионы нашей страны», — отметил руководитель центра «Добрино» Владислав Соколов. Ранее URA.RU писало, что Путин откроет образовательный центр «Добрино» в ХМАО. Он станет одной из ведущих площадок для развития молодежных и добровольческих инициатив. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Владимир Путин в режиме видеосвязи открыл молодежный образовательный центр «Добрино». Об этом сообщается на официальном сайте правительства Югры. «Как мы и планировали — и считаю, что это абсолютно правильно — все новые центры, по итогам конкурсного отбора будут иметь свою смысловую, тематическую специализацию или свою „изюминку“, чтобы каждый молодой человек мог найти, выбрать именно то, что ему интересно, что ему важно. […] В Ханты-Мансийском автономном округе — это развитие гражданского общества и добровольчества, традиций волонтерства», — подчеркнул Владимир Путин. «Добрино» — первый в стране центр, который будет готовить лидеров НКО и волонтеров по направлению «Общественные инициативы, гражданское общество и добровольчество». «Наш регион занимает первые строчки отраслевых рейтингов ведущих аналитических агентств по развитию некоммерческого сектора, гражданского общества. Мы рады, что наши знания и опыт лидеров НКО, сферы волонтерства будут транслироваться на другие регионы нашей страны», — отметил руководитель центра «Добрино» Владислав Соколов. Ранее URA.RU писало, что Путин откроет образовательный центр «Добрино» в ХМАО. Он станет одной из ведущих площадок для развития молодежных и добровольческих инициатив.