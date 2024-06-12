Украина приватизирует госкомпании по бросовой цене, чтобы продержаться на СВО

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Украина продаст госкомпании и активы для пополнения слабеющего бюджета
Украина продаст госкомпании и активы для пополнения слабеющего бюджета Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинские власти планируют реализовать крупномасштабную приватизацию государственных компаний и активов для пополнения бюджета страны по бросовой цене (ниже среднерыночного уровня). Об этом сообщает американская газета The New York Times.

«Правительство выставит на аукцион около 20 государственных компаний, в том числе гостиницу „Украина“», — говорится в материале издания. Отмечается, что приватизация преследует две основные цели: собрать деньги для государственного бюджета и укрепить слабеющую экономику Украины за счет привлечения инвестиций. 

Ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что у Киева практически нет возможности восстановить экономику из того состояния, в котором она оказалась. По его словам, для ее восстановления необходим рынок сбыта, включая внутренний, однако население страны сократилось в два с половиной раза, передает RT.

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Украинские власти планируют реализовать крупномасштабную приватизацию государственных компаний и активов для пополнения бюджета страны по бросовой цене (ниже среднерыночного уровня). Об этом сообщает американская газета The New York Times. «Правительство выставит на аукцион около 20 государственных компаний , в том числе гостиницу „Украина“», — говорится в материале издания. Отмечается, что приватизация преследует две основные цели: собрать деньги для государственного бюджета и укрепить слабеющую экономику Украины за счет привлечения инвестиций.  Ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что у Киева практически нет возможности восстановить экономику из того состояния, в котором она оказалась. По его словам, для ее восстановления необходим рынок сбыта, включая внутренний, однако население страны сократилось в два с половиной раза, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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