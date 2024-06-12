Украина приватизирует госкомпании по бросовой цене, чтобы продержаться на СВО

Украинские власти планируют реализовать крупномасштабную приватизацию государственных компаний и активов для пополнения бюджета страны по бросовой цене (ниже среднерыночного уровня). Об этом сообщает американская газета The New York Times.
«Правительство выставит на аукцион около 20 государственных компаний, в том числе гостиницу „Украина“», — говорится в материале издания. Отмечается, что приватизация преследует две основные цели: собрать деньги для государственного бюджета и укрепить слабеющую экономику Украины за счет привлечения инвестиций.
Ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что у Киева практически нет возможности восстановить экономику из того состояния, в котором она оказалась. По его словам, для ее восстановления необходим рынок сбыта, включая внутренний, однако население страны сократилось в два с половиной раза, передает RT.
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