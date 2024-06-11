Югорчанам могут ввести «волонтерские отпуска», чтобы ездить на СВО

Врио губернатора ХМАО предложили ввести понятие «волонтерского отпуска», чтобы работающие югорчане могли выезжать в волонтерские миссии в зону СВО. С такой инициативой выступил представитель «Молодой гвардии» Павел Юрков.
«В адрес „Молодой гвардии“ неоднократно поступают обращения и инициативы от молодежи, в том числе от работающей молодежи, с просьбой поехать в гуманитарную миссию. <…> В связи с этим у нас есть инициатива, чтобы внести изменения в трудовой кодекс Российской Федерации и закрепить понятие волонтерского отпуска и статус волонтера в гуманитарной миссии», — сказал Павел Юрков, рассказало издание ugra-news.ru.
Кухарук пообещал рассмотреть эту инициативу. Он назвал ее очень полезной и сказал, что обязательно попытается найти варианты, как облечь ее в нормативный акт.
Ранее URA.RU писало, что волонтеры гуманитарного добровольческого корпуса ХМАО восстановили памятную стелу «Основателям Ясиноватой», которая расположена недалеко от Авдеевки (ДНР). Перед началом восстановительных работ саперы проверили участок у стелы и разминировали территорию. После добровольцы очистили строение, заново покрасили и восстановили контуры.
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