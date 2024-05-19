Волонтеры Гумкорпуса ХМАО восстановили памятную стелу недалеко от Авдеевки. Фото

19 мая 2024 в 16:27 Размер текста - 17 +

Волонтеры покрасили и очистили стелу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Волонтеры гуманитарного добровольческого корпуса ХМАО восстановили памятную стелу «Основателям Ясиноватой», которая расположена недалеко от Авдеевки (ДНР). Информация размещена в telegram-канале организации. «Наши добровольцы, не боясь снарядов, завершили восстановление памятной стелы основателям города Ясиноватая. Она расположена недалеко от Авдеевки, которую недавно освободила Россия», — сообщает Гумкорпус ХМАО. Перед началом восстановительных работ саперы проверили участок у стелы и разминировали территорию. После добровольцы очистили строение, заново покрасили и восстановили контуры. Волонтеры Гумкорпуса Югры ранее помогали восстанавливать храм Архистратига Божия Михаила в Авдеевке (ДНР), который пострадал от украинских снарядов. В результате обстрелов было разрушено здание и строение возле него. Расчистку территории планировалось завершить до Пасхи. Волонтеры очистили стелу, выровняли контуры и покрасили telegram-канал Гуманитарного добровольческого корпуса ХМАО Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Волонтеры гуманитарного добровольческого корпуса ХМАО восстановили памятную стелу «Основателям Ясиноватой», которая расположена недалеко от Авдеевки (ДНР). Информация размещена в telegram-канале организации. «Наши добровольцы, не боясь снарядов, завершили восстановление памятной стелы основателям города Ясиноватая. Она расположена недалеко от Авдеевки, которую недавно освободила Россия», — сообщает Гумкорпус ХМАО. Перед началом восстановительных работ саперы проверили участок у стелы и разминировали территорию. После добровольцы очистили строение, заново покрасили и восстановили контуры. Волонтеры Гумкорпуса Югры ранее помогали восстанавливать храм Архистратига Божия Михаила в Авдеевке (ДНР), который пострадал от украинских снарядов. В результате обстрелов было разрушено здание и строение возле него. Расчистку территории планировалось завершить до Пасхи.