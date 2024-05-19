Волонтеры гуманитарного добровольческого корпуса ХМАО восстановили памятную стелу «Основателям Ясиноватой», которая расположена недалеко от Авдеевки (ДНР). Информация размещена в telegram-канале организации.
«Наши добровольцы, не боясь снарядов, завершили восстановление памятной стелы основателям города Ясиноватая. Она расположена недалеко от Авдеевки, которую недавно освободила Россия», — сообщает Гумкорпус ХМАО.
Перед началом восстановительных работ саперы проверили участок у стелы и разминировали территорию. После добровольцы очистили строение, заново покрасили и восстановили контуры.
Волонтеры Гумкорпуса Югры ранее помогали восстанавливать храм Архистратига Божия Михаила в Авдеевке (ДНР), который пострадал от украинских снарядов. В результате обстрелов было разрушено здание и строение возле него. Расчистку территории планировалось завершить до Пасхи.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.