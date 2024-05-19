Волонтеры Гумкорпуса ХМАО восстановили памятную стелу недалеко от Авдеевки. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Форум молодежи Челябинской области «Территория смыслов Южного Урала». Челябинская область, волонтер
Волонтеры покрасили и очистили стелу Фото:

Волонтеры гуманитарного добровольческого корпуса ХМАО восстановили памятную стелу «Основателям Ясиноватой», которая расположена недалеко от Авдеевки (ДНР). Информация размещена в telegram-канале организации.

«Наши добровольцы, не боясь снарядов, завершили восстановление памятной стелы основателям города Ясиноватая. Она расположена недалеко от Авдеевки, которую недавно освободила Россия», — сообщает Гумкорпус ХМАО.

Перед началом восстановительных работ саперы проверили участок у стелы и разминировали территорию. После добровольцы очистили строение, заново покрасили и восстановили контуры.

Волонтеры Гумкорпуса Югры ранее помогали восстанавливать храм Архистратига Божия Михаила в Авдеевке (ДНР), который пострадал от украинских снарядов. В результате обстрелов было разрушено здание и строение возле него. Расчистку территории планировалось завершить до Пасхи.

Волонтеры очистили стелу, выровняли контуры и покрасили
Волонтеры очистили стелу, выровняли контуры и покрасили
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Волонтеры гуманитарного добровольческого корпуса ХМАО восстановили памятную стелу «Основателям Ясиноватой», которая расположена недалеко от Авдеевки (ДНР). Информация размещена в telegram-канале организации. «Наши добровольцы, не боясь снарядов, завершили восстановление памятной стелы основателям города Ясиноватая. Она расположена недалеко от Авдеевки, которую недавно освободила Россия», — сообщает Гумкорпус ХМАО. Перед началом восстановительных работ саперы проверили участок у стелы и разминировали территорию. После добровольцы очистили строение, заново покрасили и восстановили контуры. Волонтеры Гумкорпуса Югры ранее помогали восстанавливать храм Архистратига Божия Михаила в Авдеевке (ДНР), который пострадал от украинских снарядов. В результате обстрелов было разрушено здание и строение возле него. Расчистку территории планировалось завершить до Пасхи.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...