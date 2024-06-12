Екатеринбурженка, попавшая под катер на Исети, находится в тяжелом состоянии

Одна из девушек, находившаяся в протараненной лодке в центре Екатеринбурга на Исети, сейчас в тяжелом состоянии. Ее госпитализировали вместе со второй пассажиркой, рассказали в пресс-службе свердловского минздрава.
«В результате происшествия на воде пострадали две женщины. Одна из них находится в тяжелом состоянии. Обе пациентки доставлены в одно из медучреждений Екатеринбурга, врачи оказывают им всю необходимую медицинскую помощь.», — следует из сообщения.
Инцидент произошел вечером 12 июня. Прогулочный катер протаранил лодку, в которой находились две девушки. По факту аварии организована проверка, результаты которой направят в прокуратуру.
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