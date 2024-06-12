Екатеринбурженка, попавшая под катер на Исети, находится в тяжелом состоянии

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Пострадавшим оказывают необходимую помощь
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Одна из девушек, находившаяся в протараненной лодке в центре Екатеринбурга на Исети, сейчас в тяжелом состоянии. Ее госпитализировали вместе со второй пассажиркой, рассказали в пресс-службе свердловского минздрава.

«В результате происшествия на воде пострадали две женщины. Одна из них находится в тяжелом состоянии. Обе пациентки доставлены в одно из медучреждений Екатеринбурга, врачи оказывают им всю необходимую медицинскую помощь.», — следует из сообщения.

Инцидент произошел вечером 12 июня. Прогулочный катер протаранил лодку, в которой находились две девушки. По факту аварии организована проверка, результаты которой направят в прокуратуру.

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Одна из девушек, находившаяся в протараненной лодке в центре Екатеринбурга на Исети, сейчас в тяжелом состоянии. Ее госпитализировали вместе со второй пассажиркой, рассказали в пресс-службе свердловского минздрава. «В результате происшествия на воде пострадали две женщины. Одна из них находится в тяжелом состоянии. Обе пациентки доставлены в одно из медучреждений Екатеринбурга, врачи оказывают им всю необходимую медицинскую помощь.», — следует из сообщения. Инцидент произошел вечером 12 июня. Прогулочный катер протаранил лодку, в которой находились две девушки. По факту аварии организована проверка, результаты которой направят в прокуратуру.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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