11 июня 2024

Врио губернатора ХМАО собрал посылку для солдата. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Кухарук написал письмо с благодарностью военнослужащим, которые находятся в зоне СВО
Кухарук написал письмо с благодарностью военнослужащим, которые находятся в зоне СВО Фото:

Врио губернатора ХМАО Руслан Кухарук собрал посылку для солдата, которая скоро отправится в ДНР. Он положил в нее письмо с благодарностью и своей подписью, рассказали в правительстве региона.

«Врио губернатора Югры Руслан Кухарук вместе с добровольцами гумкорпуса собрал посылку для солдата, которая в ближайшее время отправится в ДНР», — написано в telegram-канале ведомства. На видео, которое прикреплено к сообщению, видно, как врио губернатора пишет письмо с благодарностью за защиту Родины.

В посылку вложены продукты длительного срока хранения, вещи первой необходимости и рисунки югорских детей. Также там разместился сладкий подарок — пакет с конфетами.

Ранее URA.RU писало, что врио губернатора ХМАО предложили ввести понятие «волонтерского отпуска», чтобы работающие югорчане могли выезжать в волонтерские миссии в зону СВО. Он пообещал рассмотреть эту инициативу.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Врио губернатора ХМАО Руслан Кухарук собрал посылку для солдата, которая скоро отправится в ДНР. Он положил в нее письмо с благодарностью и своей подписью, рассказали в правительстве региона. «Врио губернатора Югры Руслан Кухарук вместе с добровольцами гумкорпуса собрал посылку для солдата, которая в ближайшее время отправится в ДНР», — написано в telegram-канале ведомства. На видео, которое прикреплено к сообщению, видно, как врио губернатора пишет письмо с благодарностью за защиту Родины. В посылку вложены продукты длительного срока хранения, вещи первой необходимости и рисунки югорских детей. Также там разместился сладкий подарок — пакет с конфетами. Ранее URA.RU писало, что врио губернатора ХМАО предложили ввести понятие «волонтерского отпуска», чтобы работающие югорчане могли выезжать в волонтерские миссии в зону СВО. Он пообещал рассмотреть эту инициативу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...