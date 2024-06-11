Врио губернатора ХМАО Руслан Кухарук собрал посылку для солдата, которая скоро отправится в ДНР. Он положил в нее письмо с благодарностью и своей подписью, рассказали в правительстве региона.
«Врио губернатора Югры Руслан Кухарук вместе с добровольцами гумкорпуса собрал посылку для солдата, которая в ближайшее время отправится в ДНР», — написано в telegram-канале ведомства. На видео, которое прикреплено к сообщению, видно, как врио губернатора пишет письмо с благодарностью за защиту Родины.
В посылку вложены продукты длительного срока хранения, вещи первой необходимости и рисунки югорских детей. Также там разместился сладкий подарок — пакет с конфетами.
Ранее URA.RU писало, что врио губернатора ХМАО предложили ввести понятие «волонтерского отпуска», чтобы работающие югорчане могли выезжать в волонтерские миссии в зону СВО. Он пообещал рассмотреть эту инициативу.
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