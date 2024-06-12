Лукьянов раскрыл, что будет с военной базой РФ в Гюмри после выхода Армении из ОДКБ

При выходе Армении из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) военная база в Гюмри вероятно останется как российско-армянская договоренность. Такое мнение в беседе с URA.RU высказал политолог, директор по научной работе Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба «Валдай» Федор Лукьянов. Однако, по его словам, Ереван может потребовать, чтобы Москва покинула территорию страны.
Ранее премьер-министр страны Никол Пашинян заявил, что Армения выйдет из ОДКБ тогда, когда власти сочтут это необходимым. Премьер добавил, что виновными в угрозах, с которыми столкнулась Армения, являются те, кто сформировал блок — «мыльный пузырь», он не только не выполнил свои договорные обязательства, но и планировал войну против Республики вместе с Азербайджаном.
«Наша военная база в Гюмри в принципе не зависит от ОДКБ. Это двусторонние отношения. И теоретически может быть ситуация, когда Армения из ОДКБ выходит, но база в Гюмри остается как российско-армянская договоренность <…> Я думаю, что в идеале, естественно, Ереван хотел бы и эти отношения прекратить, но это несколько более сложно, учитывая что Ереван от Москвы очень сильно зависит по многим направлениям, прежде всего экономическим», — сказал Федор Лукьянов.
При этом политолог отметил, что если к России поступит требование покинуть Армению, это естественно скажется на отношениях между странами. «Насколько Ереван готов идти на такого рода издержки, и что это ему даст, это видимо они будут сами по себе какие-то выводы делать. Я не исключаю, что здесь будет позиция более осторожная, потому что выход из ОДКБ тем и хорош, что он символически ярок, что он очень звонкий для того чтобы обозначить приоритеты, но в общем он совершенно ничего не меняет ни для Армении, ни для ОДКБ», — заключил Лукьянов.
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