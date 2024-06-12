У брата Максима Галкина* прошли обыски

12 июня 2024 в 22:30 Размер текста - 17 +

У брата юмориста Максима Галкина прошли обыски Фото: Владимир Андреев © URA.RU У бывшего силовика Дмитрия Галкина, брата юмориста Максима Галкина (признан иноагентом Минюстом РФ) прошли обыски. Об этом сообщили telegram-каналы. «У старшего брата юмориста Максима Галкина прошли обыски», — передает telegram-канал «112» со ссылкой на собственные источники. Уточняется, что Дмитрий Галкин ранее служил в силовых структурах, а обыски связаны с уголовным делом о хищениях в военном ведомстве. *Максим Галкин признан иноагентом Минюстом РФ Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

У бывшего силовика Дмитрия Галкина, брата юмориста Максима Галкина (признан иноагентом Минюстом РФ) прошли обыски. Об этом сообщили telegram-каналы. «У старшего брата юмориста Максима Галкина прошли обыски», — передает telegram-канал «112» со ссылкой на собственные источники. Уточняется, что Дмитрий Галкин ранее служил в силовых структурах, а обыски связаны с уголовным делом о хищениях в военном ведомстве. *Максим Галкин признан иноагентом Минюстом РФ