У брата Максима Галкина* прошли обыски

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Звезды российского шоу-бизнеса. Москва, галкин максим
У брата юмориста Максима Галкина прошли обыски Фото:

У бывшего силовика Дмитрия Галкина, брата юмориста Максима Галкина (признан иноагентом Минюстом РФ) прошли обыски. Об этом сообщили telegram-каналы.

«У старшего брата юмориста Максима Галкина прошли обыски», — передает telegram-канал «112» со ссылкой на собственные источники. Уточняется, что Дмитрий Галкин ранее служил в силовых структурах, а обыски связаны с уголовным делом о хищениях в военном ведомстве.

*Максим Галкин признан иноагентом Минюстом РФ

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У бывшего силовика Дмитрия Галкина, брата юмориста Максима Галкина (признан иноагентом Минюстом РФ) прошли обыски. Об этом сообщили telegram-каналы. «У старшего брата юмориста Максима Галкина прошли обыски», — передает telegram-канал «112» со ссылкой на собственные источники. Уточняется, что Дмитрий Галкин ранее служил в силовых структурах, а обыски связаны с уголовным делом о хищениях в военном ведомстве. *Максим Галкин признан иноагентом Минюстом РФ
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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