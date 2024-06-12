У брата Максима Галкина* прошли обыски

У брата юмориста Максима Галкина прошли обыски
У бывшего силовика Дмитрия Галкина, брата юмориста Максима Галкина (признан иноагентом Минюстом РФ) прошли обыски. Об этом сообщили telegram-каналы.
«У старшего брата юмориста Максима Галкина прошли обыски», — передает telegram-канал «112» со ссылкой на собственные источники. Уточняется, что Дмитрий Галкин ранее служил в силовых структурах, а обыски связаны с уголовным делом о хищениях в военном ведомстве.
*Максим Галкин признан иноагентом Минюстом РФ
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