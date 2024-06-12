Владимир Зеленский прилетел в Саудовскую Аравию

Зеленский прилетел в Джидду
Украинский лидер Владимир Зеленский приехал в Саудовскую Аравию. Об этом сообщило местное информационное агентство SPA.
«Владимир Зеленский и сопровождающая его делегация прибыли сегодня в Джидду с визитом», — передает SPA. Ранее король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд позвонил президенту России Владимиру Путину и поздравил его с Днем России.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.