Владимир Зеленский прилетел в Саудовскую Аравию

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Визит Владимира Зеленского в Великобританию. stock, зеленский владимир,  stock
Зеленский прилетел в Джидду Фото:

Украинский лидер Владимир Зеленский приехал в Саудовскую Аравию. Об этом сообщило местное информационное агентство SPA.

«Владимир Зеленский и сопровождающая его делегация прибыли сегодня в Джидду с визитом», — передает SPA. Ранее король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд позвонил президенту России Владимиру Путину и поздравил его с Днем России.

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Украинский лидер Владимир Зеленский приехал в Саудовскую Аравию. Об этом сообщило местное информационное агентство SPA. «Владимир Зеленский и сопровождающая его делегация прибыли сегодня в Джидду с визитом», — передает SPA. Ранее король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд позвонил президенту России Владимиру Путину и поздравил его с Днем России.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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