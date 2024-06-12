Владимир Зеленский прилетел в Саудовскую Аравию

12 июня 2024 в 22:41 Размер текста - 17 +

Зеленский прилетел в Джидду Фото: Официальный сайт президента Украины Украинский лидер Владимир Зеленский приехал в Саудовскую Аравию. Об этом сообщило местное информационное агентство SPA. «Владимир Зеленский и сопровождающая его делегация прибыли сегодня в Джидду с визитом», — передает SPA. Ранее король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд позвонил президенту России Владимиру Путину и поздравил его с Днем России. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Украинский лидер Владимир Зеленский приехал в Саудовскую Аравию. Об этом сообщило местное информационное агентство SPA. «Владимир Зеленский и сопровождающая его делегация прибыли сегодня в Джидду с визитом», — передает SPA. Ранее король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд позвонил президенту России Владимиру Путину и поздравил его с Днем России.