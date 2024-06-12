Король Саудовской Аравии позвонил Путину и пожелал России процветания

12 июня 2024 в 17:11 Размер текста - 17 +

Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд пожелал Путину здоровья Фото: Официальный сайт Президента России kremlin.ru Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд и наследный принц Мухаммед бен Сальман Аль Сауд поздравили президента России Владимира Путина с Днем России. Об этом сообщает Саудовское агентство печати. Они пожелали стране процветания. «Направил телеграмму с поздравлением президенту РФ Владимиру Путину по случаю Национального дня своей страны», — говорится в телеграмме, передает агентство. Там добавили, что король и наследный принц пожелали Путину здоровья и счастья, а российскому народу прогресса и процветания. 12 июня отмечается День России. Глава РФ Владимир Путин традиционно в Кремле провел церемонию вручения госпремий в области науки и технологий. О том, кто и за что получил госнаграду — в материале URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд и наследный принц Мухаммед бен Сальман Аль Сауд поздравили президента России Владимира Путина с Днем России. Об этом сообщает Саудовское агентство печати. Они пожелали стране процветания. «Направил телеграмму с поздравлением президенту РФ Владимиру Путину по случаю Национального дня своей страны», — говорится в телеграмме, передает агентство. Там добавили, что король и наследный принц пожелали Путину здоровья и счастья, а российскому народу прогресса и процветания. 12 июня отмечается День России. Глава РФ Владимир Путин традиционно в Кремле провел церемонию вручения госпремий в области науки и технологий. О том, кто и за что получил госнаграду — в материале URA.RU.