Король Саудовской Аравии позвонил Путину и пожелал России процветания

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Клипарт. Сток Сайт президента России, салман аль сауд мухаммед ибн,  stock
Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд пожелал Путину здоровья Фото:

Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд и наследный принц Мухаммед бен Сальман Аль Сауд поздравили президента России Владимира Путина с Днем России. Об этом сообщает Саудовское агентство печати. Они пожелали стране процветания.

«Направил телеграмму с поздравлением президенту РФ Владимиру Путину по случаю Национального дня своей страны», — говорится в телеграмме, передает агентство. Там добавили, что король и наследный принц пожелали Путину здоровья и счастья, а российскому народу прогресса и процветания.

12 июня отмечается День России. Глава РФ Владимир Путин традиционно в Кремле провел церемонию вручения госпремий в области науки и технологий. О том, кто и за что получил госнаграду — в материале URA.RU.

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Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд и наследный принц Мухаммед бен Сальман Аль Сауд поздравили президента России Владимира Путина с Днем России. Об этом сообщает Саудовское агентство печати. Они пожелали стране процветания. «Направил телеграмму с поздравлением президенту РФ Владимиру Путину по случаю Национального дня своей страны», — говорится в телеграмме, передает агентство. Там добавили, что король и наследный принц пожелали Путину здоровья и счастья, а российскому народу прогресса и процветания. 12 июня отмечается День России. Глава РФ Владимир Путин традиционно в Кремле провел церемонию вручения госпремий в области науки и технологий. О том, кто и за что получил госнаграду — в материале URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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