Дело следователей о рекордных взятках поступило в Балашихинский суд

13 июня 2024 в 03:13 Размер текста - 17 +

До суда дошло крупнейшее в современной истории РФ дело о взяточничестве Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Балашихинский городской суд Московской области поступило уголовное дело, связанное с обвинением двух следователей Следственного комитета в получении взятки. Сумма составляет более 2,7 тысячи биткоинов, что является рекордной суммой. «Зарегистрировано уголовное дело в отношении Тамбиева Марата Хамидовича и Ляховенко Кристины Васильевны», — указано в базе данных суда. Речь идет о более полутора млн долларов и 2718 биткойнов (7,3 млрд рублей). Основная версия следствия заключается в том, что подозреваемые длительное время вымогали деньги у членов хакерской группировки Infraud Organization, занимавшейся торговлей украденными банковскими данными иностранцев. Первое слушание по этому делу запланировано на июнь и пройдет в закрытом от общественности режиме. О дате и времени слушаний информация пока не раскрывается. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Балашихинский городской суд Московской области поступило уголовное дело, связанное с обвинением двух следователей Следственного комитета в получении взятки. Сумма составляет более 2,7 тысячи биткоинов, что является рекордной суммой. «Зарегистрировано уголовное дело в отношении Тамбиева Марата Хамидовича и Ляховенко Кристины Васильевны», — указано в базе данных суда. Речь идет о более полутора млн долларов и 2718 биткойнов (7,3 млрд рублей). Основная версия следствия заключается в том, что подозреваемые длительное время вымогали деньги у членов хакерской группировки Infraud Organization, занимавшейся торговлей украденными банковскими данными иностранцев. Первое слушание по этому делу запланировано на июнь и пройдет в закрытом от общественности режиме. О дате и времени слушаний информация пока не раскрывается.