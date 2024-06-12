12 июня 2024

Дело следователей о рекордных взятках поступило в Балашихинский суд

© Служба новостей «URA.RU»
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До суда дошло крупнейшее в современной истории РФ дело о взяточничестве Фото:

В Балашихинский городской суд Московской области поступило уголовное дело, связанное с обвинением двух следователей Следственного комитета в получении взятки. Сумма составляет более 2,7 тысячи биткоинов, что является рекордной суммой.

«Зарегистрировано уголовное дело в отношении Тамбиева Марата Хамидовича и Ляховенко Кристины Васильевны», — указано в базе данных суда. Речь идет о более полутора млн долларов и 2718 биткойнов (7,3 млрд рублей).

Основная версия следствия заключается в том, что подозреваемые длительное время вымогали деньги у членов хакерской группировки Infraud Organization, занимавшейся торговлей украденными банковскими данными иностранцев. Первое слушание по этому делу запланировано на июнь и пройдет в закрытом от общественности режиме. О дате и времени слушаний информация пока не раскрывается.

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В Балашихинский городской суд Московской области поступило уголовное дело, связанное с обвинением двух следователей Следственного комитета в получении взятки. Сумма составляет более 2,7 тысячи биткоинов, что является рекордной суммой. «Зарегистрировано уголовное дело в отношении Тамбиева Марата Хамидовича и Ляховенко Кристины Васильевны», — указано в базе данных суда. Речь идет о более полутора млн долларов и 2718 биткойнов (7,3 млрд рублей). Основная версия следствия заключается в том, что подозреваемые длительное время вымогали деньги у членов хакерской группировки Infraud Organization, занимавшейся торговлей украденными банковскими данными иностранцев. Первое слушание по этому делу запланировано на июнь и пройдет в закрытом от общественности режиме. О дате и времени слушаний информация пока не раскрывается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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