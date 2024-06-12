Дело следователей о рекордных взятках поступило в Балашихинский суд

В Балашихинский городской суд Московской области поступило уголовное дело, связанное с обвинением двух следователей Следственного комитета в получении взятки. Сумма составляет более 2,7 тысячи биткоинов, что является рекордной суммой.
«Зарегистрировано уголовное дело в отношении Тамбиева Марата Хамидовича и Ляховенко Кристины Васильевны», — указано в базе данных суда. Речь идет о более полутора млн долларов и 2718 биткойнов (7,3 млрд рублей).
Основная версия следствия заключается в том, что подозреваемые длительное время вымогали деньги у членов хакерской группировки Infraud Organization, занимавшейся торговлей украденными банковскими данными иностранцев. Первое слушание по этому делу запланировано на июнь и пройдет в закрытом от общественности режиме. О дате и времени слушаний информация пока не раскрывается.
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