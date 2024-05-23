Следователей СКР будут судить по обвинению в рекордных взятках

23 мая 2024 в 05:25 Размер текста - 17 +

По версии следствия, подозреваемые вымогали деньги у хакеров Фото: Владимир Андреев © URA.RU До суда дошло крупнейшее в современной истории РФ дело о взяточничестве. По словам источников, знакомых с процессом, бывшего главу следственного отдела столичного СКР по Тверскому району, майора юстиции Марата Тамбиева обвиняют в 10 эпизодах получения взяток. Речь идет о более полутора млн долларов и 2718 биткойнов (7,3 млрд рублей). «Марат Тамбиев обвиняется в 10 эпизодах получения взяток в особо крупном размере, в четырех приготовлениях к получению взятки и в превышении должностных полномочий», — на свои источники в силовых структурах ссылается « Коммерсант ». По данным правоохранителей, сообщницей майора являлась бывший следователь, старший лейтенант Кристина Ляховенко. Ей вменяется в вину одна взятка, превышение должностных полномочий и фальсификация доказательств по уголовному делу. Согласно основной версии, подозреваемые в течение длительного времени вымогали деньги у участников хакерской группировки Infraud Organization. Те, в свою очередь, торговали похищенными банковскими данными иностранцев. Первое слушание по делу в закрытом режиме назначено на июнь. Его проведет суд Балашихи, передает издание. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

До суда дошло крупнейшее в современной истории РФ дело о взяточничестве. По словам источников, знакомых с процессом, бывшего главу следственного отдела столичного СКР по Тверскому району, майора юстиции Марата Тамбиева обвиняют в 10 эпизодах получения взяток. Речь идет о более полутора млн долларов и 2718 биткойнов (7,3 млрд рублей). «Марат Тамбиев обвиняется в 10 эпизодах получения взяток в особо крупном размере, в четырех приготовлениях к получению взятки и в превышении должностных полномочий», — на свои источники в силовых структурах ссылается «Коммерсант». По данным правоохранителей, сообщницей майора являлась бывший следователь, старший лейтенант Кристина Ляховенко. Ей вменяется в вину одна взятка, превышение должностных полномочий и фальсификация доказательств по уголовному делу. Согласно основной версии, подозреваемые в течение длительного времени вымогали деньги у участников хакерской группировки Infraud Organization. Те, в свою очередь, торговали похищенными банковскими данными иностранцев. Первое слушание по делу в закрытом режиме назначено на июнь. Его проведет суд Балашихи, передает издание.