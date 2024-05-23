Следователей СКР будут судить по обвинению в рекордных взятках

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По версии следствия, подозреваемые вымогали деньги у хакеров Фото:

До суда дошло крупнейшее в современной истории РФ дело о взяточничестве. По словам источников, знакомых с процессом, бывшего главу следственного отдела столичного СКР по Тверскому району, майора юстиции Марата Тамбиева обвиняют в 10 эпизодах получения взяток. Речь идет о более полутора млн долларов и 2718 биткойнов (7,3 млрд рублей).

«Марат Тамбиев обвиняется в 10 эпизодах получения взяток в особо крупном размере, в четырех приготовлениях к получению взятки и в превышении должностных полномочий», — на свои источники в силовых структурах ссылается «Коммерсант». По данным правоохранителей, сообщницей майора являлась бывший следователь, старший лейтенант Кристина Ляховенко. Ей вменяется в вину одна взятка, превышение должностных полномочий и фальсификация доказательств по уголовному делу.

Согласно основной версии, подозреваемые в течение длительного времени вымогали деньги у участников хакерской группировки Infraud Organization. Те, в свою очередь, торговали похищенными банковскими данными иностранцев. Первое слушание по делу в закрытом режиме назначено на июнь. Его проведет суд Балашихи, передает издание.

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До суда дошло крупнейшее в современной истории РФ дело о взяточничестве. По словам источников, знакомых с процессом, бывшего главу следственного отдела столичного СКР по Тверскому району, майора юстиции Марата Тамбиева обвиняют в 10 эпизодах получения взяток. Речь идет о более полутора млн долларов и 2718 биткойнов (7,3 млрд рублей). «Марат Тамбиев обвиняется в 10 эпизодах получения взяток в особо крупном размере, в четырех приготовлениях к получению взятки и в превышении должностных полномочий», — на свои источники в силовых структурах ссылается «Коммерсант». По данным правоохранителей, сообщницей майора являлась бывший следователь, старший лейтенант Кристина Ляховенко. Ей вменяется в вину одна взятка, превышение должностных полномочий и фальсификация доказательств по уголовному делу. Согласно основной версии, подозреваемые в течение длительного времени вымогали деньги у участников хакерской группировки Infraud Organization. Те, в свою очередь, торговали похищенными банковскими данными иностранцев. Первое слушание по делу в закрытом режиме назначено на июнь. Его проведет суд Балашихи, передает издание.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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