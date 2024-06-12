В Челябинской области грибники начали находить первые подосиновики. Об этом они сообщают в социальных сетях.
«Нашла подосиновики в Аргаяшском районе возле деревни Большая Ультракова. Грибов пока еще мало и они попадаются не везде», — рассказала Елена В. в группе «Грибы Челябинской области 2024» в социальной сети «ВКонтакте». В доказательство своих слов она показала фотографии собранных подосиновиков.
В этом же паблике мужчина из Чебаркульского района похвастался найденным молодым подберезовиком. По мнению челябинских любителей «тихой охоты», первого массового слоя грибов в лесах региона стоит ожидать через неделю.
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