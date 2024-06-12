12 июня 2024

В Челябинской области в лесу появились первые подосиновики. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Гриб. Челябинск, лес, гриб, природа, подосиновик
Первые подосиновики обрадовали грибников Фото:

В Челябинской области грибники начали находить первые подосиновики. Об этом они сообщают в социальных сетях.

«Нашла подосиновики в Аргаяшском районе возле деревни Большая Ультракова. Грибов пока еще мало и они попадаются не везде», — рассказала Елена В. в группе «Грибы Челябинской области 2024» в социальной сети «ВКонтакте». В доказательство своих слов она показала фотографии собранных подосиновиков.

В этом же паблике мужчина из Чебаркульского района похвастался найденным молодым подберезовиком. По мнению челябинских любителей «тихой охоты», первого массового слоя грибов в лесах региона стоит ожидать через неделю.

Подосиновики являются одним из любимых грибов южноуральцев
Подосиновики являются одним из любимых грибов южноуральцев
Фото:
Подосиновики в регионе только начали набирать рост
Подосиновики в регионе только начали набирать рост
Фото:

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В Челябинской области грибники начали находить первые подосиновики. Об этом они сообщают в социальных сетях. «Нашла подосиновики в Аргаяшском районе возле деревни Большая Ультракова. Грибов пока еще мало и они попадаются не везде», — рассказала Елена В. в группе «Грибы Челябинской области 2024» в социальной сети «ВКонтакте». В доказательство своих слов она показала фотографии собранных подосиновиков. В этом же паблике мужчина из Чебаркульского района похвастался найденным молодым подберезовиком. По мнению челябинских любителей «тихой охоты», первого массового слоя грибов в лесах региона стоит ожидать через неделю.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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