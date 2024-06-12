В Челябинской области в лесу появились первые подосиновики. Фото

13 июня 2024 в 07:22 Размер текста - 17 +

Первые подосиновики обрадовали грибников Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинской области грибники начали находить первые подосиновики. Об этом они сообщают в социальных сетях. «Нашла подосиновики в Аргаяшском районе возле деревни Большая Ультракова. Грибов пока еще мало и они попадаются не везде», — рассказала Елена В. в группе «Грибы Челябинской области 2024» в социальной сети «ВКонтакте». В доказательство своих слов она показала фотографии собранных подосиновиков. В этом же паблике мужчина из Чебаркульского района похвастался найденным молодым подберезовиком. По мнению челябинских любителей «тихой охоты», первого массового слоя грибов в лесах региона стоит ожидать через неделю. Подосиновики являются одним из любимых грибов южноуральцев паблик «Грибы Челябинской области 2024», vk.com Фото: Подосиновики в регионе только начали набирать рост паблик «Грибы Челябинской области 2024», vk.com Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинской области грибники начали находить первые подосиновики. Об этом они сообщают в социальных сетях. «Нашла подосиновики в Аргаяшском районе возле деревни Большая Ультракова. Грибов пока еще мало и они попадаются не везде», — рассказала Елена В. в группе «Грибы Челябинской области 2024» в социальной сети «ВКонтакте». В доказательство своих слов она показала фотографии собранных подосиновиков. В этом же паблике мужчина из Чебаркульского района похвастался найденным молодым подберезовиком. По мнению челябинских любителей «тихой охоты», первого массового слоя грибов в лесах региона стоит ожидать через неделю.