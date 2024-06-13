Автоэксперт предупредил об опасности подержанных машин с малым пробегом

Автоэксперт Васильев: за купленную машину придется платить огромный утильсбор

13 июня 2024 в 05:45 Размер текста - 17 +

Эксперт призывает не гнаться за сиюминутной выгодой Фото: Илья Московец © URA.RU На рынке подержанных авто начали появляться сравнительно недорогие машины с малым пробегом. В чем кроется подвох для покупателя, рассказал автоэксперт Егор Васильев. «По новым правилам за купленный по параллельному импорту автомобиль придется заплатить огромный утильсбор. Продавец „забывает“ об этом предупредить», — сообщил агентству «Прайм» Васильев. Он отметил, что если недобросовестный продавец сумел таким образом обмануть покупателя, то новому владельцу впоследствии придется искать крупную сумму денег, иначе автомобиль не зарегистрируют. Эксперт также предупредил, что не стоит гнаться за сиюминутной выгодой. Если машина с малым пробегом и в хорошем состоянии попадает в продажу по привлекательной цене, то скорее всего, здесь кроется потенциальная опасность. Подобные машины могут оказаться в залоге как кредитные или под арестом. И тогда новому владельцу позже придется доказывать в суде свое право на купленный автомобиль, пишет «Прайм». Ранее автоэксперт Андрей Гришаков назвал отличительные признаки перекупщиков. Перекупщика выдают некачественные фотоснимки, маленький срок владения авто и реализация машины по договору купли-продажи без постановки на учет, пишет RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На рынке подержанных авто начали появляться сравнительно недорогие машины с малым пробегом. В чем кроется подвох для покупателя, рассказал автоэксперт Егор Васильев. «По новым правилам за купленный по параллельному импорту автомобиль придется заплатить огромный утильсбор. Продавец „забывает“ об этом предупредить», — сообщил агентству «Прайм» Васильев. Он отметил, что если недобросовестный продавец сумел таким образом обмануть покупателя, то новому владельцу впоследствии придется искать крупную сумму денег, иначе автомобиль не зарегистрируют. Эксперт также предупредил, что не стоит гнаться за сиюминутной выгодой. Если машина с малым пробегом и в хорошем состоянии попадает в продажу по привлекательной цене, то скорее всего, здесь кроется потенциальная опасность. Подобные машины могут оказаться в залоге как кредитные или под арестом. И тогда новому владельцу позже придется доказывать в суде свое право на купленный автомобиль, пишет «Прайм». Ранее автоэксперт Андрей Гришаков назвал отличительные признаки перекупщиков. Перекупщика выдают некачественные фотоснимки, маленький срок владения авто и реализация машины по договору купли-продажи без постановки на учет, пишет RT.