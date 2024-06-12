В ЯНАО мотоциклист опрокинулся и пострадал в День России

В результате ДТП водитель получил телесные повреждения
В поселке Приозерный (ЯНАО) 12 июня мотоциклист не справился с управлением и опрокинулся. В итоге водитель получил травмы. Об этом сообщила госавтоинспекция региона.
«В поселке Приозерный 12 июня около 19:00 водитель, управляя мотоциклом „Ямаха“, не справился с управлением и допустил опрокидывание. В результате аварии водитель получил телесные повреждения», — написало ведомство в telegram-канале.
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