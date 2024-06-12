12 июня 2024
11 июня 2024

В ЯНАО мотоциклист опрокинулся и пострадал в День России

© Служба новостей «URA.RU»
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В результате ДТП водитель получил телесные повреждения
В результате ДТП водитель получил телесные повреждения Фото:

В поселке Приозерный (ЯНАО) 12 июня мотоциклист не справился с управлением и опрокинулся. В итоге водитель получил травмы. Об этом сообщила госавтоинспекция региона. 

«В поселке Приозерный 12 июня около 19:00 водитель, управляя мотоциклом „Ямаха“, не справился с управлением и допустил опрокидывание. В результате аварии водитель получил телесные повреждения», — написало ведомство в telegram-канале. 

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В поселке Приозерный (ЯНАО) 12 июня мотоциклист не справился с управлением и опрокинулся. В итоге водитель получил травмы. Об этом сообщила госавтоинспекция региона.  «В поселке Приозерный 12 июня около 19:00 водитель, управляя мотоциклом „Ямаха“, не справился с управлением и допустил опрокидывание. В результате аварии водитель получил телесные повреждения», — написало ведомство в telegram-канале. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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