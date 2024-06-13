Врач назвала причины ранней седины

Наследственность, стресс и заболевания могут являться причинами раннего появления седых волос. Об этом сообщила врач-трихолог, профессор, доктор медицинских наук Юлия Галлямова.
«Да, возможно ранее поседение волос. Как правило, это все-таки зрелый возраст после 18 лет. Такое возможно, как правило, это наследственный характер или бывают стрессовые ситуации, когда стресс может повлиять на потерю пигмента», — сообщила Галлямова. Она также добавила, что заболевания, такие как витилиго, могут вызывать раннее поседение волос.
Несмотря на то что появление нескольких седых волосков в возрасте 20-25 лет является нормой, раннее поседение у детей или в молодом возрасте требует консультации с врачом, так как это может свидетельствовать о наличии заболевания. Врач подчеркнула, что лечение возрастной седины невозможно.
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