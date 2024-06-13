Четыре продукта, которые помогут сбросить вес и снизить уровень холестерина

Диетолог Хатри: бобовые, орехи, ягоды и овес способствуют снижению веса
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Бишкек, орехи, рынок, киргизия, кыргызстан
Бобовые, орехи и ягоды могут помочь сбросить вес и снизить уровень холестерина Фото:

Бобовые, ягоды, овес и орехи помогут снизить вес и уровень холестерина к крови. Об этом сообщил диетолог Варша Хатри.

«[Бобовые] являются богатым источником белков, клетчатки и необходимых минералов, что делает их исключительно полезными для снижения веса, контроля сахара и повышения уровня плохого холестерина», — передал слова Хатри New York Post. Он также отметил и неоспоримую пользу ягод, из-за их богатства пищевыми волокнами, которые могут замедлить скорость всасывания сахара в кровь. По его словам, антиоксиданты и полифенолы, полученные из ягод, способны снизить окислительный стресс и воспаление, являющиеся причиной многих заболеваний сердца.

Орехи являются хорошим источником витаминов, минералов и полезных жиров. По словам диетолога, орехи очень эффективны, когда дело доходит до потери веса из-за высокого уровня белка и клетчатки. Хатри сообщил, что овес также полезен при похудении, так как он из-за высокого содержания клетчатки способен замедлить пищеварение и снизить уровень холестерина.

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Бобовые, ягоды, овес и орехи помогут снизить вес и уровень холестерина к крови. Об этом сообщил диетолог Варша Хатри. «[Бобовые] являются богатым источником белков, клетчатки и необходимых минералов, что делает их исключительно полезными для снижения веса, контроля сахара и повышения уровня плохого холестерина», — передал слова Хатри New York Post. Он также отметил и неоспоримую пользу ягод, из-за их богатства пищевыми волокнами, которые могут замедлить скорость всасывания сахара в кровь. По его словам, антиоксиданты и полифенолы, полученные из ягод, способны снизить окислительный стресс и воспаление, являющиеся причиной многих заболеваний сердца. Орехи являются хорошим источником витаминов, минералов и полезных жиров. По словам диетолога, орехи очень эффективны, когда дело доходит до потери веса из-за высокого уровня белка и клетчатки. Хатри сообщил, что овес также полезен при похудении, так как он из-за высокого содержания клетчатки способен замедлить пищеварение и снизить уровень холестерина.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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