Четыре продукта, которые помогут сбросить вес и снизить уровень холестерина

Бобовые, ягоды, овес и орехи помогут снизить вес и уровень холестерина к крови. Об этом сообщил диетолог Варша Хатри.
«[Бобовые] являются богатым источником белков, клетчатки и необходимых минералов, что делает их исключительно полезными для снижения веса, контроля сахара и повышения уровня плохого холестерина», — передал слова Хатри New York Post. Он также отметил и неоспоримую пользу ягод, из-за их богатства пищевыми волокнами, которые могут замедлить скорость всасывания сахара в кровь. По его словам, антиоксиданты и полифенолы, полученные из ягод, способны снизить окислительный стресс и воспаление, являющиеся причиной многих заболеваний сердца.
Орехи являются хорошим источником витаминов, минералов и полезных жиров. По словам диетолога, орехи очень эффективны, когда дело доходит до потери веса из-за высокого уровня белка и клетчатки. Хатри сообщил, что овес также полезен при похудении, так как он из-за высокого содержания клетчатки способен замедлить пищеварение и снизить уровень холестерина.
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
Бобовые, ягоды, овес и орехи помогут снизить вес и уровень холестерина к крови. Об этом сообщил диетолог Варша Хатри. «[Бобовые] являются богатым источником белков, клетчатки и необходимых минералов, что делает их исключительно полезными для снижения веса, контроля сахара и повышения уровня плохого холестерина», — передал слова Хатри New York Post. Он также отметил и неоспоримую пользу ягод, из-за их богатства пищевыми волокнами, которые могут замедлить скорость всасывания сахара в кровь. По его словам, антиоксиданты и полифенолы, полученные из ягод, способны снизить окислительный стресс и воспаление, являющиеся причиной многих заболеваний сердца. Орехи являются хорошим источником витаминов, минералов и полезных жиров. По словам диетолога, орехи очень эффективны, когда дело доходит до потери веса из-за высокого уровня белка и клетчатки. Хатри сообщил, что овес также полезен при похудении, так как он из-за высокого содержания клетчатки способен замедлить пищеварение и снизить уровень холестерина.