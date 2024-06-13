Появились фото задержанного за стрельбу возле Оптиной пустыни

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Место падения бпла на Карамышевской набережной недалеко от ГКБ №67. Москва, росгвардия
Росгвардия задержала мужчину, который устроил стрельбу в Калужской области Фото:

Мужчину, который устроил стрельбу возле Оптиной пустыни под Калугой, задержали. Фотографию с ним опубликовала Росгвардия.

«При нем находилось автоматическое оружие и боеприпасы. При задержании оружие сотрудниками Росгвардии не применялось. Мужчину передали сотрудникам полиции», — сообщает Росгвардия в своем telegram-канале.

Задержанный был в федеральном розыске в 2013 году. Тогда он получил три года условно за кражу, совершенной группой лиц, передает telegram-канал Mash.

Стрельба произошла вечером 12 июня. Мужчина открыл огонь на трассе Козельск — Оптина пустынь. Мужчина угрожал двум женщинам, одна из которых бежала, а вторая начала молиться. Пострадала женщина, которая помогает писать иконы, передает RT. После этого мужчина скрылся. Росгвардия обнаружила его на берегу реки Жиздра в районе поселка Механический завод. Подробности — в материале URA.RU.

Появились фото задержанного за стрельбу возле Оптиной пустыни
Фотография задержанного
Фото:
Появились фото задержанного за стрельбу возле Оптиной пустыни
Оружие, которое использовал нападающий
Фото:

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Мужчину, который устроил стрельбу возле Оптиной пустыни под Калугой, задержали. Фотографию с ним опубликовала Росгвардия. «При нем находилось автоматическое оружие и боеприпасы. При задержании оружие сотрудниками Росгвардии не применялось. Мужчину передали сотрудникам полиции», — сообщает Росгвардия в своем telegram-канале. Задержанный был в федеральном розыске в 2013 году. Тогда он получил три года условно за кражу, совершенной группой лиц, передает telegram-канал Mash. Стрельба произошла вечером 12 июня. Мужчина открыл огонь на трассе Козельск — Оптина пустынь. Мужчина угрожал двум женщинам, одна из которых бежала, а вторая начала молиться. Пострадала женщина, которая помогает писать иконы, передает RT. После этого мужчина скрылся. Росгвардия обнаружила его на берегу реки Жиздра в районе поселка Механический завод. Подробности — в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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