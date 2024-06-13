Появились фото задержанного за стрельбу возле Оптиной пустыни

Мужчину, который устроил стрельбу возле Оптиной пустыни под Калугой, задержали. Фотографию с ним опубликовала Росгвардия.
«При нем находилось автоматическое оружие и боеприпасы. При задержании оружие сотрудниками Росгвардии не применялось. Мужчину передали сотрудникам полиции», — сообщает Росгвардия в своем
Задержанный был в федеральном розыске в 2013 году. Тогда он получил три года условно за кражу, совершенной группой лиц, передает telegram-канал Mash.
Стрельба произошла вечером 12 июня. Мужчина открыл огонь на трассе Козельск — Оптина пустынь. Мужчина угрожал двум женщинам, одна из которых бежала, а вторая начала молиться. Пострадала женщина, которая помогает писать иконы, передает RT. После этого мужчина скрылся. Росгвардия обнаружила его на берегу реки Жиздра в районе поселка Механический завод. Подробности — в материале URA.RU.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.