Открывший стрельбу в районе монастыря Оптина пустынь попал на видео

Неизвестный устроил стрельбу в районе Оптиной пустыни

13 июня 2024 в 02:46 Размер текста - 17 +

Мужчина устроил стрельбу на трассе Козельск — Оптина Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU В Калужской области у монастыря Оптина пустынь произошел инцидент со стрельбой, который попал на видеорегистратор. В результате происшествия пострадала женщина, которая оказалось иконописцем. Какой мотив был у стрелявшего и что попало на видео — в материале URA.RU. Открывший стрельбу на трассе в Калужской области попал на видео Мужчина, открывший стрельбу на трассе Козельск — Оптина пустынь, попал на видеорегистратор машины. Он одет в камуфляжный костюм. По данным УМВД по региону, он вышел из леса, а позже скрылся туда же. На записи видно, как вооруженный автоматическим оружием мужчина угрожает двум женщинам. Одна из них начала креститься, пока на вторую неизвестный навел дуло оружия. Она начала убегать от него, когда тот начал стреляет в землю. Видеозапись опубликована в telegram-канале «Осторожно, новости». По данным ведомства, в результате ЧП касательное ранение ноги получила одна из женщин, которая оказалось иконописцем. Помощь пострадавшей была оказана на месте. Калужская полиция ищет устроившего стрельбу рядом с Оптиной пустыней Полиция ищет мужчину недалеко от монастыря Оптина Пустынь в Калужской области, сообщило УМВД по региону. Сотрудниками полиции во взаимодействии с другими правоохранительными органами предпринимаются необходимые меры к установлению личности мужчины, а также к его розыску и задержанию. Мотив открывшего стрельбу под Калугой мужчины По предварительным данным, стрелявший мужчина пытался ограбить проезжавшую мимо машину. Об этом сообщил РИА Новостям источник в правоохранительных органах. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Калужской области у монастыря Оптина пустынь произошел инцидент со стрельбой, который попал на видеорегистратор. В результате происшествия пострадала женщина, которая оказалось иконописцем. Какой мотив был у стрелявшего и что попало на видео — в материале URA.RU. Мужчина, открывший стрельбу на трассе Козельск — Оптина пустынь, попал на видеорегистратор машины. Он одет в камуфляжный костюм. По данным УМВД по региону, он вышел из леса, а позже скрылся туда же. На записи видно, как вооруженный автоматическим оружием мужчина угрожает двум женщинам. Одна из них начала креститься, пока на вторую неизвестный навел дуло оружия. Она начала убегать от него, когда тот начал стреляет в землю. Видеозапись опубликована в telegram-канале «Осторожно, новости». По данным ведомства, в результате ЧП касательное ранение ноги получила одна из женщин, которая оказалось иконописцем. Помощь пострадавшей была оказана на месте. Полиция ищет мужчину недалеко от монастыря Оптина Пустынь в Калужской области, сообщило УМВД по региону. Сотрудниками полиции во взаимодействии с другими правоохранительными органами предпринимаются необходимые меры к установлению личности мужчины, а также к его розыску и задержанию. По предварительным данным, стрелявший мужчина пытался ограбить проезжавшую мимо машину. Об этом сообщил РИА Новостям источник в правоохранительных органах.