В Екатеринбурге досрочно открыли второго поставщика «Жизньмарта»

Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга досрочно открыл производство поставщика «Жизньмарта» — ИП Мутигулина А.Р. Фабрику закрыли неделю назад на 30 суток после массового отравления покупателей, рассказал URA.RU адвокат Георгий Краснов.
«Сегодня судья Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга Кристина Микрюкова досрочно прекратила приостановление деятельности ИП Мутигуллиной, закрытой неделю назад», — сказал Краснов. Предприятие открыли после положительного заключения Роспотребнадзора, который при повторной проверке не выявил нарушений.
По словам адвоката, 11 июня истек срок приостановления работы еще одной фабрики ИП Орловой, которую закрывали на 15 суток. РПН не стал возражать против возобновления деятельности.
Первым поставщиком «Жизньмарта», работу которого возобновили досрочно стал ИП Луизы Гумаровой (был закрыт на 30 суток). Причиной открытия стало положительное заключение Роспотребнадзора.
Об отравлении стало известно 22 мая. Вирусы, по данным Роспотребнадзора, были выявлены у 18 человек. Владелец сети Иван Зайченко пообещал пострадавшим выплатить по миллиону. Правда, потом заявил, что анонс был ошибкой: якобы многие решили заразиться специально, чтобы получить компенсацию. Проверки продолжаются, а Зайченко ищет новых поставщиков. Подробнее о случившемся — в сюжете URA.RU.
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