12 июня 2024

Челябинского врача-нарколога осудили за взятку

© Служба новостей «URA.RU»
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В Карталах осудили врача-нарколога за взятку
В Карталах осудили врача-нарколога за взятку Фото:

В Карталах Челябинской области суд вынес приговор бывшему заведующему наркологическим отделением местной больницы за получение взятки и превышение должностных полномочий. Врач обвинялся в получении денег за сокрытие информации о наркотической зависимости пациента, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

«Осужденный через посредника получил от жительницы города взятку в размере 50 тысяч рублей за сокрытие сведений о наркотической зависимости сына и дал указание о замене биологического материала», — сообщили в пресс-службе ведомства. Действия врача квалифицированы как получение взятки и превышение должностных полномочий.

Карталинский городской суд приговорил врача к четырем годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года и штрафу в размере 250 тысяч рублей. Ему также запрещено занимать определенные должности в государственных учреждениях на 2,5 года. С осужденного взыскана конфискация в размере полученной взятки.

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В Карталах Челябинской области суд вынес приговор бывшему заведующему наркологическим отделением местной больницы за получение взятки и превышение должностных полномочий. Врач обвинялся в получении денег за сокрытие информации о наркотической зависимости пациента, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. «Осужденный через посредника получил от жительницы города взятку в размере 50 тысяч рублей за сокрытие сведений о наркотической зависимости сына и дал указание о замене биологического материала», — сообщили в пресс-службе ведомства. Действия врача квалифицированы как получение взятки и превышение должностных полномочий. Карталинский городской суд приговорил врача к четырем годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года и штрафу в размере 250 тысяч рублей. Ему также запрещено занимать определенные должности в государственных учреждениях на 2,5 года. С осужденного взыскана конфискация в размере полученной взятки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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