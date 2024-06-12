Челябинского врача-нарколога осудили за взятку

В Карталах Челябинской области суд вынес приговор бывшему заведующему наркологическим отделением местной больницы за получение взятки и превышение должностных полномочий. Врач обвинялся в получении денег за сокрытие информации о наркотической зависимости пациента, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
«Осужденный через посредника получил от жительницы города взятку в размере 50 тысяч рублей за сокрытие сведений о наркотической зависимости сына и дал указание о замене биологического материала», — сообщили в пресс-службе ведомства. Действия врача квалифицированы как получение взятки и превышение должностных полномочий.
Карталинский городской суд приговорил врача к четырем годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года и штрафу в размере 250 тысяч рублей. Ему также запрещено занимать определенные должности в государственных учреждениях на 2,5 года. С осужденного взыскана конфискация в размере полученной взятки.
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