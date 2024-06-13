Песков: у США нет повода для беспокойства из-за кораблей РФ на Кубе

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Дмитрий Песков назвал военные учения нормальной практикой
Дмитрий Песков назвал военные учения нормальной практикой Фото:

В Кремле заявили, что ни у кого нет повода для беспокойств из-за того, что российские корабли, носители ядерных боеголовок, вошли в порт Гаваны. Как сообщил, отвечая на вопрос URA.RU, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, подобные визиты — «распространенная практика.

«Военные учения — это нормальная практика в самых разных регионах мира, для всех государств. Тем более для такой крупной морской державы, как Российская Федерация. Осуществление подобных визитов — это тоже распространенная практика. Мы не видим повода для беспокойства», — пояснил Песков.

Накануне российский фрегат «Адмирал Горшков» и атомная подлодка «Казань» зашли в порт Гаваны после окончания учений по применению высокоточного оружия в Атлантическом океане. Западные СМИ пишут о том, что это заставило нервничать США.

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В Кремле заявили, что ни у кого нет повода для беспокойств из-за того, что российские корабли, носители ядерных боеголовок, вошли в порт Гаваны. Как сообщил, отвечая на вопрос URA.RU, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, подобные визиты — «распространенная практика. «Военные учения — это нормальная практика в самых разных регионах мира, для всех государств. Тем более для такой крупной морской державы, как Российская Федерация. Осуществление подобных визитов — это тоже распространенная практика. Мы не видим повода для беспокойства», — пояснил Песков. Накануне российский фрегат «Адмирал Горшков» и атомная подлодка «Казань» зашли в порт Гаваны после окончания учений по применению высокоточного оружия в Атлантическом океане. Западные СМИ пишут о том, что это заставило нервничать США.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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