12 июня 2024

Врачи раскрыли состояние пилота и пассажирки вертолета, упавшего под Первоуральском

Пассажирка и пилот вертолета, упавшего под Первоуральском, в тяжелом состоянии
© Служба новостей «URA.RU»
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Клинический институт мозга. Березовский, больница, реанимация
Врачи оказывают необходимую помощь пострадавшим Фото:
новость из сюжета
Вертолет совершил жесткую посадку в Свердловской области, есть пострадавшие

Пилот Игорь Чистовский, пострадавший при падении вертолета под Первоуральском (Свердловская область), находится в тяжелом, но стабильном состоянии в реанимации, а у пассажирки Эльнары Дворниковой фиксируют крайне тяжелое состояние. Об этом рассказали врачи первоуральской больницы.

«Оба пациента находятся в отделении реанимации. Состояние женщины крайне тяжелое, она на ИВЛ. У мужчины — состояние тяжелое, но стабильное. Вся медицинская помощь пациентам оказывается в полном объеме», — передает E1.ru слова врачей. Отмечается, что специалисты не дают никаких прогнозов.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в учреждение. На момент публикации ответ получить не удалось.

Вертолет Robinson потерпел крушение вечером 12 июня. Зацепившись «лыжами» за верхушки деревьев, он упал возле от базы отдыха «Светофор». Серьезно пострадали и были доставлены в больницу Чистовский и Дворникова. По предварительным данным, вертолет является частным и принадлежит семье Чистовского, а полет не был согласован с соответствующими службами. Подробнее о ЧП — в отдельном сюжете URA.RU.

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Пилот Игорь Чистовский, пострадавший при падении вертолета под Первоуральском (Свердловская область), находится в тяжелом, но стабильном состоянии в реанимации, а у пассажирки Эльнары Дворниковой фиксируют крайне тяжелое состояние. Об этом рассказали врачи первоуральской больницы. «Оба пациента находятся в отделении реанимации. Состояние женщины крайне тяжелое, она на ИВЛ. У мужчины — состояние тяжелое, но стабильное. Вся медицинская помощь пациентам оказывается в полном объеме», — передает E1.ru слова врачей. Отмечается, что специалисты не дают никаких прогнозов. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в учреждение. На момент публикации ответ получить не удалось. Вертолет Robinson потерпел крушение вечером 12 июня. Зацепившись «лыжами» за верхушки деревьев, он упал возле от базы отдыха «Светофор». Серьезно пострадали и были доставлены в больницу Чистовский и Дворникова. По предварительным данным, вертолет является частным и принадлежит семье Чистовского, а полет не был согласован с соответствующими службами. Подробнее о ЧП — в отдельном сюжете URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
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