Врачи раскрыли состояние пилота и пассажирки вертолета, упавшего под Первоуральском

Пилот Игорь Чистовский, пострадавший при падении вертолета под Первоуральском (Свердловская область), находится в тяжелом, но стабильном состоянии в реанимации, а у пассажирки Эльнары Дворниковой фиксируют крайне тяжелое состояние. Об этом рассказали врачи первоуральской больницы.
«Оба пациента находятся в отделении реанимации. Состояние женщины крайне тяжелое, она на ИВЛ. У мужчины — состояние тяжелое, но стабильное. Вся медицинская помощь пациентам оказывается в полном объеме», — передает E1.ru слова врачей. Отмечается, что специалисты не дают никаких прогнозов.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в учреждение. На момент публикации ответ получить не удалось.
Вертолет Robinson потерпел крушение вечером 12 июня. Зацепившись «лыжами» за верхушки деревьев, он упал возле от базы отдыха «Светофор». Серьезно пострадали и были доставлены в больницу Чистовский и Дворникова. По предварительным данным, вертолет является частным и принадлежит семье Чистовского, а полет не был согласован с соответствующими службами. Подробнее о ЧП — в отдельном сюжете URA.RU.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!