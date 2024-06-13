Центробанк: инфляция в России может превысить прогнозные границы в 4,8%

13 июня 2024 в 14:10 Размер текста - 17 +

Точный прогноз по уровню инфляции будет озвучен в июле, заявил Кирилл Тремасов Фото: Владимир Андреев © URA.RU Инфляция в России может достичь прогнозов в 4,8%, есть риск его превышения. Об этом заявил глава департамента денежно-кредитной политики Банка России Кирилл Тремасов на сессии по денежно-кредитной политике. «Динамика инфляции сейчас идет ближе к верхней границе в [4,8%], даже скорее с некоторым превышением верхней границы. Мы будем уточнять прогноз по итогам июльского заседания», — заявил Кирилл Тремасов. Его слова приводит РИА Новости. По его словам, точный прогноз по инфляции станет известен в июле. В цели Центробанка входит снижение уровня до 4%. Такие же цифры были озвучены главой ЦБ Эльвирой Набиуллиной на Международном экономическом форуме в Петербурге. Президент России Владимир Путин отмечал, что угроза повышения инфляции есть. Однако по его словам, есть положительные тенденции. На это влияет высокая ставка ЦБ, передает Life . Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Инфляция в России может достичь прогнозов в 4,8%, есть риск его превышения. Об этом заявил глава департамента денежно-кредитной политики Банка России Кирилл Тремасов на сессии по денежно-кредитной политике. «Динамика инфляции сейчас идет ближе к верхней границе в [4,8%], даже скорее с некоторым превышением верхней границы. Мы будем уточнять прогноз по итогам июльского заседания», — заявил Кирилл Тремасов. Его слова приводит РИА Новости. По его словам, точный прогноз по инфляции станет известен в июле. В цели Центробанка входит снижение уровня до 4%. Такие же цифры были озвучены главой ЦБ Эльвирой Набиуллиной на Международном экономическом форуме в Петербурге. Президент России Владимир Путин отмечал, что угроза повышения инфляции есть. Однако по его словам, есть положительные тенденции. На это влияет высокая ставка ЦБ, передает Life.