Центробанк: инфляция в России может превысить прогнозные границы в 4,8%

Инфляция в России может достичь прогнозов в 4,8%, есть риск его превышения. Об этом заявил глава департамента денежно-кредитной политики Банка России Кирилл Тремасов на сессии по денежно-кредитной политике.
«Динамика инфляции сейчас идет ближе к верхней границе в [4,8%], даже скорее с некоторым превышением верхней границы. Мы будем уточнять прогноз по итогам июльского заседания», — заявил Кирилл Тремасов. Его слова приводит РИА Новости.
По его словам, точный прогноз по инфляции станет известен в июле. В цели Центробанка входит снижение уровня до 4%. Такие же цифры были озвучены главой ЦБ Эльвирой Набиуллиной на Международном экономическом форуме в Петербурге.
Президент России Владимир Путин отмечал, что угроза повышения инфляции есть. Однако по его словам, есть положительные тенденции. На это влияет высокая ставка ЦБ, передает
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.