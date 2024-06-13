Центробанк: инфляция в России может превысить прогнозные границы в 4,8%

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Здание Центробанка России на Неглинной улице д. 12. Москва, центробанк, российский флаг, триколор, флаг россии, банк россии, центральный банк россии
Точный прогноз по уровню инфляции будет озвучен в июле, заявил Кирилл Тремасов Фото:

Инфляция в России может достичь прогнозов в 4,8%, есть риск его превышения. Об этом заявил глава департамента денежно-кредитной политики Банка России Кирилл Тремасов на сессии по денежно-кредитной политике.

«Динамика инфляции сейчас идет ближе к верхней границе в [4,8%], даже скорее с некоторым превышением верхней границы. Мы будем уточнять прогноз по итогам июльского заседания», — заявил Кирилл Тремасов. Его слова приводит РИА Новости.

По его словам, точный прогноз по инфляции станет известен в июле. В цели Центробанка входит снижение уровня до 4%. Такие же цифры были озвучены главой ЦБ Эльвирой Набиуллиной на Международном экономическом форуме в Петербурге.

Президент России Владимир Путин отмечал, что угроза повышения инфляции есть. Однако по его словам, есть положительные тенденции. На это влияет высокая ставка ЦБ, передает Life.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Инфляция в России может достичь прогнозов в 4,8%, есть риск его превышения. Об этом заявил глава департамента денежно-кредитной политики Банка России Кирилл Тремасов на сессии по денежно-кредитной политике. «Динамика инфляции сейчас идет ближе к верхней границе в [4,8%], даже скорее с некоторым превышением верхней границы. Мы будем уточнять прогноз по итогам июльского заседания», — заявил Кирилл Тремасов. Его слова приводит РИА Новости. По его словам, точный прогноз по инфляции станет известен в июле. В цели Центробанка входит снижение уровня до 4%. Такие же цифры были озвучены главой ЦБ Эльвирой Набиуллиной на Международном экономическом форуме в Петербурге. Президент России Владимир Путин отмечал, что угроза повышения инфляции есть. Однако по его словам, есть положительные тенденции. На это влияет высокая ставка ЦБ, передает Life.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...