08 июня 2024

ПМЭФ-2024 в деталях: громкие имена, интересные контракты, яркие цитаты и экзотические угощения

На ПМЭФ-2024 заключили сделок на 6 трлн рублей
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Второй день ПМЭФ-2024. 6 июня. Санкт-Петербург.
На ПМЭФ приняли участие 21,3 тысячи человек из 139 стран Фото:
новость из сюжета
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в 2024 году

В Санкт-Петербурге с 5 июня проходит международный экономический форум (ПМЭФ). Это уже давно стало ежегодным, глобальным мероприятием, где обсуждаются партнерские отношения с иностранными партнерами, заключают контракты, представляют новые концепции и проекты. В 2024 году проходит 27-й по счету форум. Хоть мероприятие официально заканчивается 8 июня, основная программа завершилась к вечеру 7 числа. URA.RU рассказывает, чем запомнился ПМЭФ-2024 года.

982 соглашения за три дня и другие цифры

ПМЭФ-2024 уже давно считается мировой площадкой, где представители бизнеса собираются, чтобы обсудить насущные экономические и другие деловые вопросы. Как правило, обсуждение приводит к практическим результатам.

В этом году на ПМЭФ заключено 982 соглашения. Общая сумма контрактов составила свыше 6,4 триллиона рублей, подчеркнул ответственный секретарь оргкомитета форума Антон Кобяков.
Санкт-Петербургский экономический форум 2024. Сбор гостей на пленарную сессию ПМЭФ 2024. Санкт-Петербург
ПМЭФ-2024 года собрал участников из 139 стран
Фото:

При этом он намекнул, что контрактов было заключено гораздо больше. Он назвал только те цифры и соглашения, которые не являются коммерческой тайной. По словам Кобякова, наибольшее количество соглашений на форуме заключил Санкт-Петербург. Город подписал 69 договоров на сумму 1,22 триллиона рублей.

Другие интересные цифры

  • ВВП России составляет 171 триллиона рублей;
  • Денежная масса составляет на сегодня — 103 трлн руб;
  • Всего приняли участие более 21 300 гостей из 139 стран;
  • Инфляция в РФ в 2025 году — 4%;
  • Обеспечивали безопасность ПМЭФ — более 2600 росгвардейцев;
  • В молодежной программе ПМЭФ принимают участие представители 305 вузов.

Будущее российской экономики на повестке

В четверку крупнейших экономик — к 2030 году

В деловой встрече приняли участие глава Банка России Эльвира Набиуллина, министр финансов РФ Антон Силуанов, министр экономики Максим Решетников, а также заместитель главы администрации президента РФ Максим Орешкин. Россия к 2030 году должна войти в четверку крупнейших экономик мира. К такому выводу пришли ключевые фигуры российской экономики в ходе главной экономической сессии 6 июня.

Бизнес можно открыть за один день

В ходе сессии Силуанов обозначил, что правительство научилось лучше управлять бюджетными деньгами и собирать их. В целом произошла оптимизация налогообложения.

«Бизнес можно открыть за один день. Налоги уплатить за один клик», — подчеркнул Антон Силуанов.
Второй день ПМЭФ-2024. 6 июня. Санкт-Петербург.
Бизнес можно открыть за день, подчеркнул Антон Силуанов
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Снижение бедности

Максим Орешкин в ходе пленарной сессии в целом подчеркнул общее снижение бедности в стране. Он также отметил улучшение инфраструктуры и сокращение доли импорта в экономике. Также он пришел к ключевому для себя выводу.

«Никакого экономического суверенитета без государственного суверенитета не будет, это очевидно. И никакой успешной экономики без успешной армии тоже не бывает», — подчеркнул Орешкин.

Поддержка инвестиций

В свою очередь, Максим Решетников подчеркнул, что видит цель экономики в поддержке инвестиций и увеличения их роста. Это должно происходить несмотря на налоговые изменения и дефицит кадров, которые отмечаются на сегодня.

Нужно развивать рынок

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила о необходимости развития рынков капитала. «Без этого есть лишь одна альтернатива — увеличение доли государства», — подчеркнула она.

О льготном кредитовании в России

Набиуллина также высказалась о будущем льготной ставки, а также расширении льготных программ кредитования в России. По последнему глава Центробанка высказалась категорично — это невозможно.

«Я не призываю к расширению льготных программ. Наоборот», — подчеркнула Эльвира Набиуллина. Она добавила, что если расширять льготные программы, то процентные ставки будут рыночным кредитам будут расти.
ПМЭФ-2022, Петербуржский международный экономический форум, первый день, Орешкин, Набиуллина, Решетников. Санкт-Петербург
Эльвира Набиуллина пообещала снижение инфляции до 4%
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Задача по снижению инфляции

К следующему ПМЭФ поставлена цель по снижению инфляции в России. Такую задачу поставила Набиуллина.

«Достижение инфляцией цели и поддержание ее на этом уровне. Цель — 4%», — подчеркнула глава Центробанка.

Основные заявления Владимира Путина

Президент России Владимир Путин представил план экономических реформ в ходе ПМЭФ-2024. Его выступление стало ключевым событием третьего дня форума, на котором также присутствовали лидеры Боливии и Зимбабве.

Акцент на международный туризм

Президент России акцентировал внимание на важности модернизации налоговой системы и развития туризма, указав на планы по увеличению пассажиропотока и возобновлению авиасообщения с рядом стран, включая Южную Корею и Саудовскую Аравию. Путин также отметил планы по запуску новых авиамаршрутов в Иорданию и Кувейт.

Путин.ПМЭФ
Россия остается одним из важных торговых партнеров, подчеркнул Владимир Путин
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Россия — ключевой участник торговли

«Россия остается одним из ключевых участников мировой торговли», — подчеркнул Владимир Путин. По его словам, с 2020 по 2023 год объем торговли со странами Азии вырос на 60%, с Африкой — на 69%, с Латинской Америкой — на 42%, а с Ближним Востоком — в два раза.

Как подчеркнул российский глава, Москва будет активно поддерживать несырьевой и неэнергетический экспорт из России. По его словам, к 2030 году объемы экспорта должны вырасти не менее чем на две трети по сравнению с 2023 годом.

Об успехах ВС РФ 

Владимир Путин в ходе заседания ПМЭФ рассказал об успехах российских военных. Заявления прозвучали в контексте спецоперации на Украине.

«Российские войска в ходе специальной военной операции с начала этого года освободили 47 населенных пунктов. ВС РФ постепенно выдавливает ВСУ из Донбасса», — отметил российский глава.

О мобилизации

В России нет никакой необходимости проводить новую мобилизацию. Этого не планируется», — подчеркнул Путин.

О переговорах с Украиной

Владимир Путин также высказался о легитимности украинского главы Владимира Зеленского. Он подчеркнул, что сейчас полномочия главы государства берет на себя Верховная Рада. Именно с неей Россия и будет проводить потенциальные мирные переговоры.

«Если есть желание вести переговоры, то можно найти, с кем вести. Мы готовы к этим переговорам», — сказал Владимир Путин. Его заявление прозвучало в ходе ПМЭФ.

Пенсии, зарплаты и работа

Владимир Путин обозначил несколько направлений, которые необходимо прорабатывать и улучшать. Основные из них:

  • Главный инструмент повышения уровня жизни вы России — обеспечение опережающего роста заработных плат;
  • Уровень безработицы в России опустился до рекордно низкой отметки 2,6%;
  • Пенсии работающих российских пенсионеров будут проиндексированы;
  • В России пока не выстроена осмысленная миграционная политика.

Верблюжье молоко, финики и другие угощения ПМЭФ

Угощения Омана

Оман заинтересован в расширении экспорта своих продуктов, включая финики и верблюжье молоко, на российский рынок. Об этом заявил гендиректор продовольственной инвестиционной холдинговой компании Oman Food Investment Holding Co Мухаммед Аль-Харси. Оман граничит с ОАЭ, Саудовской Аравией и Йеменом. Страна активно развивает международную торговлю. В ходе форума Оман угостил всех арабским кофе, финиками и халвой.

Клипарт. Свердловская область
Оман намерен экспортировать в Россию верблюжье молоко
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Мороженое — главное лакомство

На ПМЭФ мороженое стало одним из главных лакомств. Гости форума с удовольствием отведали разнообразные сорта, включая победителя конкурса новых отечественных брендов — мороженое «Королевское», предложенное на стенде Луганской народной республики (ЛНР). В целом на национальные деликатесы у гостей форума был огромный спрос, подчеркнула зампред правительства ЛНР Светлана Подлипаева.

Не менее популярно было и мороженое из других регионов. Например, активно разбирали лакомство на стенде Санкт-Петербурга.

Выступление Владимира Путина на пленарной сессии ПМЭФ 2023. Санкт-Петербург
Международные участники оценили экзотическую российскую кухню
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«Коровка из Кореновки»

Производители традиционной для ПМЭФ марки молочной продукции «Коровка из Кореновки» рассказали, что раздали на форуме целую фуру своей продукции, в частности — мороженое. Отмечается, что данная марка из Кубани является излюбленным лакомством для участников ПМЭФ.

Кубанский борщ

Краснодарский край на ПМЭФ открыл ресторан национальной кухни, где самым популярным блюдом у иностранцев стал кубанский борщ. В ассортименте блюд также были представлены котлеты из судака, черноморская уха, утиные ножки, а также свежие фрукты: клубника, черешня и абрикосы.

Белгородская область также привлекала посетителей форума, угощая их клубникой и черешней. Эти летние ягоды стали одним из ярких акцентов на стендах регионов, демонстрируя богатство и разнообразие российской кухни.

Вкус Арктики

Арктические деликатесы привлекли внимание посетителей ПМЭФ из теплых стран. На стенде Министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики гости могли познакомиться с уникальными блюдами региона, включая мороженое с олениной и тундровыми ягодами, а также попробовать оригинальные напитки из дикоросов.

«Мы представляем арктическое мороженое и кофе с добавлением оленины, ягод, мяты и эвкалипта уже третий год подряд. Также у нас есть дальневосточный чай», — поделилась предприниматель из Дальнего Востока Нина Федотова в интервью ТАСС, отмечая стабильный интерес к этим продуктам на форуме.

Отмечается, что эксклюзивные продукты не только радовали гостей, но и привлекали внимание иностранных гостей. Например, в этом году российскими продуктами заинтересовались делегаты из Индии, Арабских стран, Китая и Филиппин.

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В Санкт-Петербурге с 5 июня проходит международный экономический форум (ПМЭФ). Это уже давно стало ежегодным, глобальным мероприятием, где обсуждаются партнерские отношения с иностранными партнерами, заключают контракты, представляют новые концепции и проекты. В 2024 году проходит 27-й по счету форум. Хоть мероприятие официально заканчивается 8 июня, основная программа завершилась к вечеру 7 числа. URA.RU рассказывает, чем запомнился ПМЭФ-2024 года. ПМЭФ-2024 уже давно считается мировой площадкой, где представители бизнеса собираются, чтобы обсудить насущные экономические и другие деловые вопросы. Как правило, обсуждение приводит к практическим результатам. При этом он намекнул, что контрактов было заключено гораздо больше. Он назвал только те цифры и соглашения, которые не являются коммерческой тайной. По словам Кобякова, наибольшее количество соглашений на форуме заключил Санкт-Петербург. Город подписал 69 договоров на сумму 1,22 триллиона рублей. В деловой встрече приняли участие глава Банка России Эльвира Набиуллина, министр финансов РФ Антон Силуанов, министр экономики Максим Решетников, а также заместитель главы администрации президента РФ Максим Орешкин. Россия к 2030 году должна войти в четверку крупнейших экономик мира. К такому выводу пришли ключевые фигуры российской экономики в ходе главной экономической сессии 6 июня. В ходе сессии Силуанов обозначил, что правительство научилось лучше управлять бюджетными деньгами и собирать их. В целом произошла оптимизация налогообложения. Максим Орешкин в ходе пленарной сессии в целом подчеркнул общее снижение бедности в стране. Он также отметил улучшение инфраструктуры и сокращение доли импорта в экономике. Также он пришел к ключевому для себя выводу. В свою очередь, Максим Решетников подчеркнул, что видит цель экономики в поддержке инвестиций и увеличения их роста. Это должно происходить несмотря на налоговые изменения и дефицит кадров, которые отмечаются на сегодня. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила о необходимости развития рынков капитала. «Без этого есть лишь одна альтернатива — увеличение доли государства», — подчеркнула она. Набиуллина также высказалась о будущем льготной ставки, а также расширении льготных программ кредитования в России. По последнему глава Центробанка высказалась категорично — это невозможно. К следующему ПМЭФ поставлена цель по снижению инфляции в России. Такую задачу поставила Набиуллина. Президент России Владимир Путин представил план экономических реформ в ходе ПМЭФ-2024. Его выступление стало ключевым событием третьего дня форума, на котором также присутствовали лидеры Боливии и Зимбабве. Президент России акцентировал внимание на важности модернизации налоговой системы и развития туризма, указав на планы по увеличению пассажиропотока и возобновлению авиасообщения с рядом стран, включая Южную Корею и Саудовскую Аравию. Путин также отметил планы по запуску новых авиамаршрутов в Иорданию и Кувейт. Как подчеркнул российский глава, Москва будет активно поддерживать несырьевой и неэнергетический экспорт из России. По его словам, к 2030 году объемы экспорта должны вырасти не менее чем на две трети по сравнению с 2023 годом. Владимир Путин в ходе заседания ПМЭФ рассказал об успехах российских военных. Заявления прозвучали в контексте спецоперации на Украине. «Российские войска в ходе специальной военной операции с начала этого года освободили 47 населенных пунктов. ВС РФ постепенно выдавливает ВСУ из Донбасса», — отметил российский глава. Владимир Путин также высказался о легитимности украинского главы Владимира Зеленского. Он подчеркнул, что сейчас полномочия главы государства берет на себя Верховная Рада. Именно с неей Россия и будет проводить потенциальные мирные переговоры. Владимир Путин обозначил несколько направлений, которые необходимо прорабатывать и улучшать. Основные из них: Оман заинтересован в расширении экспорта своих продуктов, включая финики и верблюжье молоко, на российский рынок. Об этом заявил гендиректор продовольственной инвестиционной холдинговой компании Oman Food Investment Holding Co Мухаммед Аль-Харси. Оман граничит с ОАЭ, Саудовской Аравией и Йеменом. Страна активно развивает международную торговлю. В ходе форума Оман угостил всех арабским кофе, финиками и халвой. На ПМЭФ мороженое стало одним из главных лакомств. Гости форума с удовольствием отведали разнообразные сорта, включая победителя конкурса новых отечественных брендов — мороженое «Королевское», предложенное на стенде Луганской народной республики (ЛНР). В целом на национальные деликатесы у гостей форума был огромный спрос, подчеркнула зампред правительства ЛНР Светлана Подлипаева. Не менее популярно было и мороженое из других регионов. Например, активно разбирали лакомство на стенде Санкт-Петербурга. Производители традиционной для ПМЭФ марки молочной продукции «Коровка из Кореновки» рассказали, что раздали на форуме целую фуру своей продукции, в частности — мороженое. Отмечается, что данная марка из Кубани является излюбленным лакомством для участников ПМЭФ. Краснодарский край на ПМЭФ открыл ресторан национальной кухни, где самым популярным блюдом у иностранцев стал кубанский борщ. В ассортименте блюд также были представлены котлеты из судака, черноморская уха, утиные ножки, а также свежие фрукты: клубника, черешня и абрикосы. Белгородская область также привлекала посетителей форума, угощая их клубникой и черешней. Эти летние ягоды стали одним из ярких акцентов на стендах регионов, демонстрируя богатство и разнообразие российской кухни. Арктические деликатесы привлекли внимание посетителей ПМЭФ из теплых стран. На стенде Министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики гости могли познакомиться с уникальными блюдами региона, включая мороженое с олениной и тундровыми ягодами, а также попробовать оригинальные напитки из дикоросов. «Мы представляем арктическое мороженое и кофе с добавлением оленины, ягод, мяты и эвкалипта уже третий год подряд. Также у нас есть дальневосточный чай», — поделилась предприниматель из Дальнего Востока Нина Федотова в интервью ТАСС, отмечая стабильный интерес к этим продуктам на форуме. Отмечается, что эксклюзивные продукты не только радовали гостей, но и привлекали внимание иностранных гостей. Например, в этом году российскими продуктами заинтересовались делегаты из Индии, Арабских стран, Китая и Филиппин.
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