ПМЭФ-2024 в деталях: громкие имена, интересные контракты, яркие цитаты и экзотические угощения

На ПМЭФ-2024 заключили сделок на 6 трлн рублей

08 июня 2024 в 23:24 Размер текста - 17 +

На ПМЭФ приняли участие 21,3 тысячи человек из 139 стран Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в 2024 году В Санкт-Петербурге с 5 июня проходит международный экономический форум (ПМЭФ). Это уже давно стало ежегодным, глобальным мероприятием, где обсуждаются партнерские отношения с иностранными партнерами, заключают контракты, представляют новые концепции и проекты. В 2024 году проходит 27-й по счету форум. Хоть мероприятие официально заканчивается 8 июня, основная программа завершилась к вечеру 7 числа. URA.RU рассказывает, чем запомнился ПМЭФ-2024 года. 982 соглашения за три дня и другие цифры ПМЭФ-2024 уже давно считается мировой площадкой, где представители бизнеса собираются, чтобы обсудить насущные экономические и другие деловые вопросы. Как правило, обсуждение приводит к практическим результатам. В этом году на ПМЭФ заключено 982 соглашения. Общая сумма контрактов составила свыше 6,4 триллиона рублей, подчеркнул ответственный секретарь оргкомитета форума Антон Кобяков. ПМЭФ-2024 года собрал участников из 139 стран Фото: Владимир Андреев © URA.RU При этом он намекнул, что контрактов было заключено гораздо больше. Он назвал только те цифры и соглашения, которые не являются коммерческой тайной. По словам Кобякова, наибольшее количество соглашений на форуме заключил Санкт-Петербург. Город подписал 69 договоров на сумму 1,22 триллиона рублей. Другие интересные цифры ВВП России составляет 171 триллиона рублей;

Денежная масса составляет на сегодня — 103 трлн руб;

Всего приняли участие более 21 300 гостей из 139 стран;

Инфляция в РФ в 2025 году — 4%;

Обеспечивали безопасность ПМЭФ — более 2600 росгвардейцев;

росгвардейцев; В молодежной программе ПМЭФ принимают участие представители 305 вузов. Будущее российской экономики на повестке В четверку крупнейших экономик — к 2030 году В деловой встрече приняли участие глава Банка России Эльвира Набиуллина, министр финансов РФ Антон Силуанов, министр экономики Максим Решетников, а также заместитель главы администрации президента РФ Максим Орешкин. Россия к 2030 году должна войти в четверку крупнейших экономик мира. К такому выводу пришли ключевые фигуры российской экономики в ходе главной экономической сессии 6 июня. Бизнес можно открыть за один день В ходе сессии Силуанов обозначил, что правительство научилось лучше управлять бюджетными деньгами и собирать их. В целом произошла оптимизация налогообложения. «Бизнес можно открыть за один день. Налоги уплатить за один клик», — подчеркнул Антон Силуанов. Бизнес можно открыть за день, подчеркнул Антон Силуанов Фото: Владимир Андреев © URA.RU Снижение бедности Максим Орешкин в ходе пленарной сессии в целом подчеркнул общее снижение бедности в стране. Он также отметил улучшение инфраструктуры и сокращение доли импорта в экономике. Также он пришел к ключевому для себя выводу. «Никакого экономического суверенитета без государственного суверенитета не будет, это очевидно. И никакой успешной экономики без успешной армии тоже не бывает», — подчеркнул Орешкин. Поддержка инвестиций В свою очередь, Максим Решетников подчеркнул, что видит цель экономики в поддержке инвестиций и увеличения их роста. Это должно происходить несмотря на налоговые изменения и дефицит кадров, которые отмечаются на сегодня. Нужно развивать рынок Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила о необходимости развития рынков капитала. «Без этого есть лишь одна альтернатива — увеличение доли государства», — подчеркнула она. О льготном кредитовании в России Набиуллина также высказалась о будущем льготной ставки, а также расширении льготных программ кредитования в России. По последнему глава Центробанка высказалась категорично — это невозможно. «Я не призываю к расширению льготных программ. Наоборот», — подчеркнула Эльвира Набиуллина. Она добавила, что если расширять льготные программы, то процентные ставки будут рыночным кредитам будут расти. Эльвира Набиуллина пообещала снижение инфляции до 4% Фото: Владимир Андреев © URA.RU Задача по снижению инфляции К следующему ПМЭФ поставлена цель по снижению инфляции в России. Такую задачу поставила Набиуллина. «Достижение инфляцией цели и поддержание ее на этом уровне. Цель — 4%», — подчеркнула глава Центробанка. Основные заявления Владимира Путина Президент России Владимир Путин представил план экономических реформ в ходе ПМЭФ-2024. Его выступление стало ключевым событием третьего дня форума, на котором также присутствовали лидеры Боливии и Зимбабве. Акцент на международный туризм Президент России акцентировал внимание на важности модернизации налоговой системы и развития туризма, указав на планы по увеличению пассажиропотока и возобновлению авиасообщения с рядом стран, включая Южную Корею и Саудовскую Аравию. Путин также отметил планы по запуску новых авиамаршрутов в Иорданию и Кувейт. Россия остается одним из важных торговых партнеров, подчеркнул Владимир Путин Фото: Владимир Андреев © URA.RU Россия — ключевой участник торговли «Россия остается одним из ключевых участников мировой торговли», — подчеркнул Владимир Путин. По его словам, с 2020 по 2023 год объем торговли со странами Азии вырос на 60%, с Африкой — на 69%, с Латинской Америкой — на 42%, а с Ближним Востоком — в два раза. Как подчеркнул российский глава, Москва будет активно поддерживать несырьевой и неэнергетический экспорт из России. По его словам, к 2030 году объемы экспорта должны вырасти не менее чем на две трети по сравнению с 2023 годом. Об успехах ВС РФ Владимир Путин в ходе заседания ПМЭФ рассказал об успехах российских военных. Заявления прозвучали в контексте спецоперации на Украине. «Российские войска в ходе специальной военной операции с начала этого года освободили 47 населенных пунктов. ВС РФ постепенно выдавливает ВСУ из Донбасса», — отметил российский глава. О мобилизации В России нет никакой необходимости проводить новую мобилизацию. Этого не планируется», — подчеркнул Путин. О переговорах с Украиной Владимир Путин также высказался о легитимности украинского главы Владимира Зеленского. Он подчеркнул, что сейчас полномочия главы государства берет на себя Верховная Рада. Именно с неей Россия и будет проводить потенциальные мирные переговоры. «Если есть желание вести переговоры, то можно найти, с кем вести. Мы готовы к этим переговорам», — сказал Владимир Путин. Его заявление прозвучало в ходе ПМЭФ. Пенсии, зарплаты и работа Владимир Путин обозначил несколько направлений, которые необходимо прорабатывать и улучшать. Основные из них: Главный инструмент повышения уровня жизни вы России — обеспечение опережающего роста заработных плат;

Уровень безработицы в России опустился до рекордно низкой отметки 2,6%;

Пенсии работающих российских пенсионеров будут проиндексированы;

В России пока не выстроена осмысленная миграционная политика. Верблюжье молоко, финики и другие угощения ПМЭФ Угощения Омана Оман заинтересован в расширении экспорта своих продуктов, включая финики и верблюжье молоко, на российский рынок. Об этом заявил гендиректор продовольственной инвестиционной холдинговой компании Oman Food Investment Holding Co Мухаммед Аль-Харси. Оман граничит с ОАЭ, Саудовской Аравией и Йеменом. Страна активно развивает международную торговлю. В ходе форума Оман угостил всех арабским кофе, финиками и халвой. Оман намерен экспортировать в Россию верблюжье молоко Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Мороженое — главное лакомство На ПМЭФ мороженое стало одним из главных лакомств. Гости форума с удовольствием отведали разнообразные сорта, включая победителя конкурса новых отечественных брендов — мороженое «Королевское», предложенное на стенде Луганской народной республики (ЛНР). В целом на национальные деликатесы у гостей форума был огромный спрос, подчеркнула зампред правительства ЛНР Светлана Подлипаева. Не менее популярно было и мороженое из других регионов. Например, активно разбирали лакомство на стенде Санкт-Петербурга. Международные участники оценили экзотическую российскую кухню Фото: Владимир Андреев © URA.RU «Коровка из Кореновки» Производители традиционной для ПМЭФ марки молочной продукции «Коровка из Кореновки» рассказали, что раздали на форуме целую фуру своей продукции, в частности — мороженое. Отмечается, что данная марка из Кубани является излюбленным лакомством для участников ПМЭФ. Кубанский борщ Краснодарский край на ПМЭФ открыл ресторан национальной кухни, где самым популярным блюдом у иностранцев стал кубанский борщ. В ассортименте блюд также были представлены котлеты из судака, черноморская уха, утиные ножки, а также свежие фрукты: клубника, черешня и абрикосы. Белгородская область также привлекала посетителей форума, угощая их клубникой и черешней. Эти летние ягоды стали одним из ярких акцентов на стендах регионов, демонстрируя богатство и разнообразие российской кухни. Вкус Арктики Арктические деликатесы привлекли внимание посетителей ПМЭФ из теплых стран. На стенде Министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики гости могли познакомиться с уникальными блюдами региона, включая мороженое с олениной и тундровыми ягодами, а также попробовать оригинальные напитки из дикоросов. «Мы представляем арктическое мороженое и кофе с добавлением оленины, ягод, мяты и эвкалипта уже третий год подряд. Также у нас есть дальневосточный чай», — поделилась предприниматель из Дальнего Востока Нина Федотова в интервью ТАСС, отмечая стабильный интерес к этим продуктам на форуме. Отмечается, что эксклюзивные продукты не только радовали гостей, но и привлекали внимание иностранных гостей. Например, в этом году российскими продуктами заинтересовались делегаты из Индии, Арабских стран, Китая и Филиппин. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Санкт-Петербурге с 5 июня проходит международный экономический форум (ПМЭФ). Это уже давно стало ежегодным, глобальным мероприятием, где обсуждаются партнерские отношения с иностранными партнерами, заключают контракты, представляют новые концепции и проекты. В 2024 году проходит 27-й по счету форум. Хоть мероприятие официально заканчивается 8 июня, основная программа завершилась к вечеру 7 числа. URA.RU рассказывает, чем запомнился ПМЭФ-2024 года. ПМЭФ-2024 уже давно считается мировой площадкой, где представители бизнеса собираются, чтобы обсудить насущные экономические и другие деловые вопросы. Как правило, обсуждение приводит к практическим результатам. При этом он намекнул, что контрактов было заключено гораздо больше. Он назвал только те цифры и соглашения, которые не являются коммерческой тайной. По словам Кобякова, наибольшее количество соглашений на форуме заключил Санкт-Петербург. Город подписал 69 договоров на сумму 1,22 триллиона рублей. В деловой встрече приняли участие глава Банка России Эльвира Набиуллина, министр финансов РФ Антон Силуанов, министр экономики Максим Решетников, а также заместитель главы администрации президента РФ Максим Орешкин. Россия к 2030 году должна войти в четверку крупнейших экономик мира. К такому выводу пришли ключевые фигуры российской экономики в ходе главной экономической сессии 6 июня. В ходе сессии Силуанов обозначил, что правительство научилось лучше управлять бюджетными деньгами и собирать их. В целом произошла оптимизация налогообложения. Максим Орешкин в ходе пленарной сессии в целом подчеркнул общее снижение бедности в стране. Он также отметил улучшение инфраструктуры и сокращение доли импорта в экономике. Также он пришел к ключевому для себя выводу. В свою очередь, Максим Решетников подчеркнул, что видит цель экономики в поддержке инвестиций и увеличения их роста. Это должно происходить несмотря на налоговые изменения и дефицит кадров, которые отмечаются на сегодня. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила о необходимости развития рынков капитала. «Без этого есть лишь одна альтернатива — увеличение доли государства», — подчеркнула она. Набиуллина также высказалась о будущем льготной ставки, а также расширении льготных программ кредитования в России. По последнему глава Центробанка высказалась категорично — это невозможно. К следующему ПМЭФ поставлена цель по снижению инфляции в России. Такую задачу поставила Набиуллина. Президент России Владимир Путин представил план экономических реформ в ходе ПМЭФ-2024. Его выступление стало ключевым событием третьего дня форума, на котором также присутствовали лидеры Боливии и Зимбабве. Президент России акцентировал внимание на важности модернизации налоговой системы и развития туризма, указав на планы по увеличению пассажиропотока и возобновлению авиасообщения с рядом стран, включая Южную Корею и Саудовскую Аравию. Путин также отметил планы по запуску новых авиамаршрутов в Иорданию и Кувейт. Как подчеркнул российский глава, Москва будет активно поддерживать несырьевой и неэнергетический экспорт из России. По его словам, к 2030 году объемы экспорта должны вырасти не менее чем на две трети по сравнению с 2023 годом. Владимир Путин в ходе заседания ПМЭФ рассказал об успехах российских военных. Заявления прозвучали в контексте спецоперации на Украине. «Российские войска в ходе специальной военной операции с начала этого года освободили 47 населенных пунктов. ВС РФ постепенно выдавливает ВСУ из Донбасса», — отметил российский глава. Владимир Путин также высказался о легитимности украинского главы Владимира Зеленского. Он подчеркнул, что сейчас полномочия главы государства берет на себя Верховная Рада. Именно с неей Россия и будет проводить потенциальные мирные переговоры. Владимир Путин обозначил несколько направлений, которые необходимо прорабатывать и улучшать. Основные из них: Оман заинтересован в расширении экспорта своих продуктов, включая финики и верблюжье молоко, на российский рынок. Об этом заявил гендиректор продовольственной инвестиционной холдинговой компании Oman Food Investment Holding Co Мухаммед Аль-Харси. Оман граничит с ОАЭ, Саудовской Аравией и Йеменом. Страна активно развивает международную торговлю. В ходе форума Оман угостил всех арабским кофе, финиками и халвой. На ПМЭФ мороженое стало одним из главных лакомств. Гости форума с удовольствием отведали разнообразные сорта, включая победителя конкурса новых отечественных брендов — мороженое «Королевское», предложенное на стенде Луганской народной республики (ЛНР). В целом на национальные деликатесы у гостей форума был огромный спрос, подчеркнула зампред правительства ЛНР Светлана Подлипаева. Не менее популярно было и мороженое из других регионов. Например, активно разбирали лакомство на стенде Санкт-Петербурга. Производители традиционной для ПМЭФ марки молочной продукции «Коровка из Кореновки» рассказали, что раздали на форуме целую фуру своей продукции, в частности — мороженое. Отмечается, что данная марка из Кубани является излюбленным лакомством для участников ПМЭФ. Краснодарский край на ПМЭФ открыл ресторан национальной кухни, где самым популярным блюдом у иностранцев стал кубанский борщ. В ассортименте блюд также были представлены котлеты из судака, черноморская уха, утиные ножки, а также свежие фрукты: клубника, черешня и абрикосы. Белгородская область также привлекала посетителей форума, угощая их клубникой и черешней. Эти летние ягоды стали одним из ярких акцентов на стендах регионов, демонстрируя богатство и разнообразие российской кухни. Арктические деликатесы привлекли внимание посетителей ПМЭФ из теплых стран. На стенде Министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики гости могли познакомиться с уникальными блюдами региона, включая мороженое с олениной и тундровыми ягодами, а также попробовать оригинальные напитки из дикоросов. «Мы представляем арктическое мороженое и кофе с добавлением оленины, ягод, мяты и эвкалипта уже третий год подряд. Также у нас есть дальневосточный чай», — поделилась предприниматель из Дальнего Востока Нина Федотова в интервью ТАСС, отмечая стабильный интерес к этим продуктам на форуме. Отмечается, что эксклюзивные продукты не только радовали гостей, но и привлекали внимание иностранных гостей. Например, в этом году российскими продуктами заинтересовались делегаты из Индии, Арабских стран, Китая и Филиппин.