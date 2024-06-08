ПМЭФ-2024 в деталях: громкие имена, интересные контракты, яркие цитаты и экзотические угощения

В Санкт-Петербурге с 5 июня проходит международный экономический форум (ПМЭФ). Это уже давно стало ежегодным, глобальным мероприятием, где обсуждаются партнерские отношения с иностранными партнерами, заключают контракты, представляют новые концепции и проекты. В 2024 году проходит 27-й по счету форум. Хоть мероприятие официально заканчивается 8 июня, основная программа завершилась к вечеру 7 числа. URA.RU рассказывает, чем запомнился ПМЭФ-2024 года.
982 соглашения за три дня и другие цифры
ПМЭФ-2024 уже давно считается мировой площадкой, где представители бизнеса собираются, чтобы обсудить насущные экономические и другие деловые вопросы. Как правило, обсуждение приводит к практическим результатам.
В этом году на ПМЭФ заключено 982 соглашения. Общая сумма контрактов составила свыше 6,4 триллиона рублей, подчеркнул ответственный секретарь оргкомитета форума Антон Кобяков.
При этом он намекнул, что контрактов было заключено гораздо больше. Он назвал только те цифры и соглашения, которые не являются коммерческой тайной. По словам Кобякова, наибольшее количество соглашений на форуме заключил Санкт-Петербург. Город подписал 69 договоров на сумму 1,22 триллиона рублей.
Другие интересные цифры
- ВВП России составляет 171 триллиона рублей;
- Денежная масса составляет на сегодня — 103 трлн руб;
- Всего приняли участие более 21 300 гостей из 139 стран;
- Инфляция в РФ в 2025 году — 4%;
- Обеспечивали безопасность ПМЭФ — более 2600 росгвардейцев;
- В молодежной программе ПМЭФ принимают участие представители 305 вузов.
Будущее российской экономики на повестке
В четверку крупнейших экономик — к 2030 году
В деловой встрече приняли участие глава Банка России Эльвира Набиуллина, министр финансов РФ Антон Силуанов, министр экономики Максим Решетников, а также заместитель главы администрации президента РФ Максим Орешкин. Россия к 2030 году должна войти в четверку крупнейших экономик мира. К такому выводу пришли ключевые фигуры российской экономики в ходе главной экономической сессии 6 июня.
Бизнес можно открыть за один день
В ходе сессии Силуанов обозначил, что правительство научилось лучше управлять бюджетными деньгами и собирать их. В целом произошла оптимизация налогообложения.
«Бизнес можно открыть за один день. Налоги уплатить за один клик», — подчеркнул Антон Силуанов.
Снижение бедности
Максим Орешкин в ходе пленарной сессии в целом подчеркнул общее снижение бедности в стране. Он также отметил улучшение инфраструктуры и сокращение доли импорта в экономике. Также он пришел к ключевому для себя выводу.
«Никакого экономического суверенитета без государственного суверенитета не будет, это очевидно. И никакой успешной экономики без успешной армии тоже не бывает», — подчеркнул Орешкин.
Поддержка инвестиций
В свою очередь, Максим Решетников подчеркнул, что видит цель экономики в поддержке инвестиций и увеличения их роста. Это должно происходить несмотря на налоговые изменения и дефицит кадров, которые отмечаются на сегодня.
Нужно развивать рынок
Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила о необходимости развития рынков капитала. «Без этого есть лишь одна альтернатива — увеличение доли государства», — подчеркнула она.
О льготном кредитовании в России
Набиуллина также высказалась о будущем льготной ставки, а также расширении льготных программ кредитования в России. По последнему глава Центробанка высказалась категорично — это невозможно.
«Я не призываю к расширению льготных программ. Наоборот», — подчеркнула Эльвира Набиуллина. Она добавила, что если расширять льготные программы, то процентные ставки будут рыночным кредитам будут расти.
Задача по снижению инфляции
К следующему ПМЭФ поставлена цель по снижению инфляции в России. Такую задачу поставила Набиуллина.
«Достижение инфляцией цели и поддержание ее на этом уровне. Цель — 4%», — подчеркнула глава Центробанка.
Основные заявления Владимира Путина
Президент России Владимир Путин представил план экономических реформ в ходе ПМЭФ-2024. Его выступление стало ключевым событием третьего дня форума, на котором также присутствовали лидеры Боливии и Зимбабве.
Акцент на международный туризм
Президент России акцентировал внимание на важности модернизации налоговой системы и развития туризма, указав на планы по увеличению пассажиропотока и возобновлению авиасообщения с рядом стран, включая Южную Корею и Саудовскую Аравию. Путин также отметил планы по запуску новых авиамаршрутов в Иорданию и Кувейт.
Россия — ключевой участник торговли
«Россия остается одним из ключевых участников мировой торговли», — подчеркнул Владимир Путин. По его словам, с 2020 по 2023 год объем торговли со странами Азии вырос на 60%, с Африкой — на 69%, с Латинской Америкой — на 42%, а с Ближним Востоком — в два раза.
Как подчеркнул российский глава, Москва будет активно поддерживать несырьевой и неэнергетический экспорт из России. По его словам, к 2030 году объемы экспорта должны вырасти не менее чем на две трети по сравнению с 2023 годом.
Об успехах ВС РФ
Владимир Путин в ходе заседания ПМЭФ рассказал об успехах российских военных. Заявления прозвучали в контексте спецоперации на Украине.
«Российские войска в ходе специальной военной операции с начала этого года освободили 47 населенных пунктов. ВС РФ постепенно выдавливает ВСУ из Донбасса», — отметил российский глава.
О мобилизации
В России нет никакой необходимости проводить новую мобилизацию. Этого не планируется», — подчеркнул Путин.
О переговорах с Украиной
Владимир Путин также высказался о легитимности украинского главы Владимира Зеленского. Он подчеркнул, что сейчас полномочия главы государства берет на себя Верховная Рада. Именно с неей Россия и будет проводить потенциальные мирные переговоры.
«Если есть желание вести переговоры, то можно найти, с кем вести. Мы готовы к этим переговорам», — сказал Владимир Путин. Его заявление прозвучало в ходе ПМЭФ.
Пенсии, зарплаты и работа
Владимир Путин обозначил несколько направлений, которые необходимо прорабатывать и улучшать. Основные из них:
- Главный инструмент повышения уровня жизни вы России — обеспечение опережающего роста заработных плат;
- Уровень безработицы в России опустился до рекордно низкой отметки 2,6%;
- Пенсии работающих российских пенсионеров будут проиндексированы;
- В России пока не выстроена осмысленная миграционная политика.
Верблюжье молоко, финики и другие угощения ПМЭФ
Угощения Омана
Оман заинтересован в расширении экспорта своих продуктов, включая финики и верблюжье молоко, на российский рынок. Об этом заявил гендиректор продовольственной инвестиционной холдинговой компании Oman Food Investment Holding Co Мухаммед Аль-Харси. Оман граничит с ОАЭ, Саудовской Аравией и Йеменом. Страна активно развивает международную торговлю. В ходе форума Оман угостил всех арабским кофе, финиками и халвой.
Мороженое — главное лакомство
На ПМЭФ мороженое стало одним из главных лакомств. Гости форума с удовольствием отведали разнообразные сорта, включая победителя конкурса новых отечественных брендов — мороженое «Королевское», предложенное на стенде Луганской народной республики (ЛНР). В целом на национальные деликатесы у гостей форума был огромный спрос, подчеркнула зампред правительства ЛНР Светлана Подлипаева.
Не менее популярно было и мороженое из других регионов. Например, активно разбирали лакомство на стенде Санкт-Петербурга.
«Коровка из Кореновки»
Производители традиционной для ПМЭФ марки молочной продукции «Коровка из Кореновки» рассказали, что раздали на форуме целую фуру своей продукции, в частности — мороженое. Отмечается, что данная марка из Кубани является излюбленным лакомством для участников ПМЭФ.
Кубанский борщ
Краснодарский край на ПМЭФ открыл ресторан национальной кухни, где самым популярным блюдом у иностранцев стал кубанский борщ. В ассортименте блюд также были представлены котлеты из судака, черноморская уха, утиные ножки, а также свежие фрукты: клубника, черешня и абрикосы.
Белгородская область также привлекала посетителей форума, угощая их клубникой и черешней. Эти летние ягоды стали одним из ярких акцентов на стендах регионов, демонстрируя богатство и разнообразие российской кухни.
Вкус Арктики
Арктические деликатесы привлекли внимание посетителей ПМЭФ из теплых стран. На стенде Министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики гости могли познакомиться с уникальными блюдами региона, включая мороженое с олениной и тундровыми ягодами, а также попробовать оригинальные напитки из дикоросов.
«Мы представляем арктическое мороженое и кофе с добавлением оленины, ягод, мяты и эвкалипта уже третий год подряд. Также у нас есть дальневосточный чай», — поделилась предприниматель из Дальнего Востока Нина Федотова в интервью ТАСС, отмечая стабильный интерес к этим продуктам на форуме.
Отмечается, что эксклюзивные продукты не только радовали гостей, но и привлекали внимание иностранных гостей. Например, в этом году российскими продуктами заинтересовались делегаты из Индии, Арабских стран, Китая и Филиппин.
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