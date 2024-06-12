12 июня 2024

Путин повысил в звании главного судебного пристава Пермского края Абдула Алаудинова

Руководителю ГУФССП по Пермскому краю присвоено звание генерал-майора
© Служба новостей «URA.RU»
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Абдулу Алаудинову присвоено звание генерал-майора
Абдулу Алаудинову присвоено звание генерал-майора Фото:

Руководителю ГУФССП по Пермскому краю Абдулу Алаудинову присвоено звание генерал-майора. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

«Главному судебному приставу Пермского края Абдулу Алаудинову присвоено воинское звание генерал-майора. Соответствующий указ подписан президентом РФ Владимиром Путиным 11 июня», — пишет «Ъ-Прикамье», ссылаясь на данные, опубликованные на сайте правовой информации.

Алаудинов возглавил прикамское управление судебных приставов в январе 2023 года. До этого он занимал аналогичную должность в УФССП по Чеченской Республике.

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Руководителю ГУФССП по Пермскому краю Абдулу Алаудинову присвоено звание генерал-майора. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. «Главному судебному приставу Пермского края Абдулу Алаудинову присвоено воинское звание генерал-майора. Соответствующий указ подписан президентом РФ Владимиром Путиным 11 июня», — пишет «Ъ-Прикамье», ссылаясь на данные, опубликованные на сайте правовой информации. Алаудинов возглавил прикамское управление судебных приставов в январе 2023 года. До этого он занимал аналогичную должность в УФССП по Чеченской Республике.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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