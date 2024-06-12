Путин повысил в звании главного судебного пристава Пермского края Абдула Алаудинова

Абдулу Алаудинову присвоено звание генерал-майора
Руководителю ГУФССП по Пермскому краю Абдулу Алаудинову присвоено звание генерал-майора. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.
«Главному судебному приставу Пермского края Абдулу Алаудинову присвоено воинское звание генерал-майора. Соответствующий указ подписан президентом РФ Владимиром Путиным 11 июня», — пишет «Ъ-Прикамье», ссылаясь на данные, опубликованные на сайте правовой информации.
Алаудинов возглавил прикамское управление судебных приставов в январе 2023 года. До этого он занимал аналогичную должность в УФССП по Чеченской Республике.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Перми и края? Подписывайтесь на telegram-канал "Большая Пермь"!