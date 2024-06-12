12 июня 2024

Жители Нижневартовска устроили скандал со спортивной дирекцией из-за доступа на спортплощадку

В Нижневартовске разразился скандал из-за расписания работы спортивных площадок
© Служба новостей «URA.RU»
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Жители города недовольны расписанием работы площадок для пляжного волейбола и стритбола
Жители города недовольны расписанием работы площадок для пляжного волейбола и стритбола Фото:

Жители Нижневартовска подняли скандал из-за ограничения доступа к площадкам для пляжного волейбола и стритбола на Комсомольском озере, которые принадлежат дирекции спортивных сооружений города. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил один из волейболистов-любителей.

«До прошлого года доступ к площадкам для пляжного волейбола был открыт до позднего вечера, никто никого не ограничивал. Люди приходили с работы вечером и могли спокойно поиграть в свое удовольствие. С 2023 года нас ежедневно начали выгонять с территории лыжной базы ровно в 20:00, и это уже действительно вызывает недоумение у всего волейбольного сообщества», — поделился вартовчанин. 

По его словам, на почве ограничений, между администратором базы и спортсменами регулярно происходят скандалы, а некоторые из местных жителей уже направляли претензии в адрес мэрии. Из-за того, что люди приходят играть в волейбол и стритбол по окончании рабочего дня, то есть в вечернее время, формируются очереди и далеко не все успевают сыграть даже по одной партии. «Дошло до того, что спортсмены ищут лазейки через забор лыжной базы, чтобы попасть на ее территорию после закрытия и продолжить матчи», — рассказал агентству волейболист-любитель.

Мужчина недоумевает, почему ограничения касаются активного отдыха, который настолько востребован у горожан. Он отметил, что в Нижневартовске, помимо площадок для пляжного волейбола на Комсомольском озере, есть только одна, которая находится в сильном отдалении от центра города во дворе спального района.

Журналист URA.RU направил в мэрию Нижневартовска запрос по данному вопросу. Ответ ожидается.

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Жители Нижневартовска подняли скандал из-за ограничения доступа к площадкам для пляжного волейбола и стритбола на Комсомольском озере, которые принадлежат дирекции спортивных сооружений города. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил один из волейболистов-любителей. «До прошлого года доступ к площадкам для пляжного волейбола был открыт до позднего вечера, никто никого не ограничивал. Люди приходили с работы вечером и могли спокойно поиграть в свое удовольствие. С 2023 года нас ежедневно начали выгонять с территории лыжной базы ровно в 20:00, и это уже действительно вызывает недоумение у всего волейбольного сообщества», — поделился вартовчанин.  По его словам, на почве ограничений, между администратором базы и спортсменами регулярно происходят скандалы, а некоторые из местных жителей уже направляли претензии в адрес мэрии. Из-за того, что люди приходят играть в волейбол и стритбол по окончании рабочего дня, то есть в вечернее время, формируются очереди и далеко не все успевают сыграть даже по одной партии. «Дошло до того, что спортсмены ищут лазейки через забор лыжной базы, чтобы попасть на ее территорию после закрытия и продолжить матчи», — рассказал агентству волейболист-любитель. Мужчина недоумевает, почему ограничения касаются активного отдыха, который настолько востребован у горожан. Он отметил, что в Нижневартовске, помимо площадок для пляжного волейбола на Комсомольском озере, есть только одна, которая находится в сильном отдалении от центра города во дворе спального района. Журналист URA.RU направил в мэрию Нижневартовска запрос по данному вопросу. Ответ ожидается.
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