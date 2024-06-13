От корректировки свердловского бюджета выиграют врачи и учителя — им поднимут зарплаты

Традиционная корректировка бюджета Свердловской области будет направлена в первую очередь на повышение зарплат работникам бюджетной сферы. Об этом, выступая на заседании промышленного комитета заксобрания, заявил областной министр финансов Александр Старков, передает корреспондент URA.RU.
«Нынешняя корректировка направлена на увеличение заработной платы бюджетникам порядка на 17%. Ресурс большой нужен — около 16 млрд», — заявил он.
Корректировка бюджета по итогу первых месяцев — традиционная процедура. Сейчас проект обновленного документа находится на рассмотрении в федеральном минфине, затем его направят на рассмотрение депутатам. Как пояснил URA.RU осведомленный собеседник, приоритет при корректировке отдали национальным проектам, о которых, в частности, говорил президент Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию.
Экономическую ситуацию в регионе губернатор Евгений Куйвашев оценил как стабильную. На заседании правительства он заявил, что это, а также качественное управление финансами позволяют увеличить прогноз по доходам по итогу 2024 года на 31 млрд рублей — благодаря неналоговым доходам, безвозмездным поступлениям за счет целевых межбюджетных трансфертов и поступлений от государственных и негосударственных организаций. "Это позволит, в том числе, увеличить расходы на поддержку муниципалитетов и многое другое», – подчеркнул Куйвашев.
Дополнительные средства предлагается направить, в том числе, на новые инфраструктурные проекты, строительство и реконструкцию школ, обеспечение жильем детей-сирот, охрану лесов от пожаров, транспортное обслуживание в Екатеринбурге.
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