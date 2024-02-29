Как Путин пообещал развивать экономику РФ

Послание Путина Федеральному собранию продлилось больше двух часов

29 февраля 2024 в 22:10 Размер текста - 17 +

Владимир Путин выразил уверенность, что Россия может войти в четверку крупнейших экономических держав мира Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Обращение Путина к Федеральному собранию-2024 В своем послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин заявил о планах войти в четверку крупных экономических держав. Он рассказал о развитии регионов, внедрении в экономику искусственного интеллекта (ИИ) и обновлении промышленности. Выступление главы государства длилось 2 часа 6 минут. URA.RU собрало все высказывания президента о развитии экономики в РФ. Планы вступления в четверку крупнейших экономик Путин выразил уверенность, что Россия может войти в четверку крупнейших экономических держав мира. Он отметил, что Россия является крупнейшей экономикой Европы по размеру валового внутреннего продукта (ВВП) и пятой в мире по паритету покупательной способности (ППС). Приток капитала и развитие отечественных продуктов Банковская система должна обеспечивать приток капитала в отечественную экономику, заявил Путин. «Наша банковская система, фондовый рынок должны в полной мере обеспечивать приток капитала в экономику, в ее реальный сектор, в том числе через механизмы проектного и акционерного финансирования», — отметил он. По словам президента, Россия должна создавать глобально конкурентные продукты, опираясь на уникальные отечественные разработки. Обновление промышленности Новость по теме Кого и как поблагодарил Путин в своем послании Проекты технологического суверенитета должны помочь российской экономике выйти на передовой уровень, считает Путин. «Проекты технологического суверенитета должны стать мотором обновления нашей промышленности, помочь всей экономике выйти на передовой уровень эффективности и конкурентоспособности», — сказал он во время обращения. Глава РФ также предложил поставить цель, где доля отечественных высокотехнологичных товаров и услуг на внутреннем рынке за предстоящие 6 лет должна увеличиться в полтора раза. Развитие регионов и регионального бизнеса Президент заявил, что к 2030 году регионы должны стать экономически более самодостаточными. По его словам, необходимо вкладывать ресурсы в Россию, в регионы, в развитие компаний, в подготовку кадров. «Самая надежная защита активов капиталов российского бизнеса — наша сильная суверенная страна», — подчеркнул Путин. Он добавил, что Россия должна обеспечить защиту инвестиций и прав предпринимателей в интересах государства, бизнеса и граждан. Внедрение ИИ в экономику Путин заявил, что важным элементом цифровой платформы являются алгоритмы искусственного интеллекта. Он отметил, что уже подписан указ о подтверждении обновленной редакции Национальной стратегии развития искусственного интеллекта. «Надо обеспечить технологический суверенитет по таким революционным направлениям, как генеративный искусственный интеллект и большие языковые модели. Их внедрение обещает настоящий прорыв в экономике и социальной сфере», — подчеркнул российский лидер. Развитие армии Глава РФ отметил важность увеличения темпа в решении социальных, демографических, инфраструктурных и других задач. По его словам, важно выйти на качественно новый уровень оснащенности армии и флота. В этом контексте он обратил внимание на необходимость максимально рационально распределять ресурсы и выстроить эффективную экономику вооруженных сил, добиваясь максимума на каждый рубль оборонных расходов. «Наша задача — это развивать оборонно-промышленный комплекс, чтобы нарастить научный, технологический, индустриальный потенциал страны», — заключил президент. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В своем послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин заявил о планах войти в четверку крупных экономических держав. Он рассказал о развитии регионов, внедрении в экономику искусственного интеллекта (ИИ) и обновлении промышленности. Выступление главы государства длилось 2 часа 6 минут. URA.RU собрало все высказывания президента о развитии экономики в РФ. Путин выразил уверенность, что Россия может войти в четверку крупнейших экономических держав мира. Он отметил, что Россия является крупнейшей экономикой Европы по размеру валового внутреннего продукта (ВВП) и пятой в мире по паритету покупательной способности (ППС). Банковская система должна обеспечивать приток капитала в отечественную экономику, заявил Путин. «Наша банковская система, фондовый рынок должны в полной мере обеспечивать приток капитала в экономику, в ее реальный сектор, в том числе через механизмы проектного и акционерного финансирования», — отметил он. По словам президента, Россия должна создавать глобально конкурентные продукты, опираясь на уникальные отечественные разработки. Проекты технологического суверенитета должны помочь российской экономике выйти на передовой уровень, считает Путин. «Проекты технологического суверенитета должны стать мотором обновления нашей промышленности, помочь всей экономике выйти на передовой уровень эффективности и конкурентоспособности», — сказал он во время обращения. Глава РФ также предложил поставить цель, где доля отечественных высокотехнологичных товаров и услуг на внутреннем рынке за предстоящие 6 лет должна увеличиться в полтора раза. Президент заявил, что к 2030 году регионы должны стать экономически более самодостаточными. По его словам, необходимо вкладывать ресурсы в Россию, в регионы, в развитие компаний, в подготовку кадров. «Самая надежная защита активов капиталов российского бизнеса — наша сильная суверенная страна», — подчеркнул Путин. Он добавил, что Россия должна обеспечить защиту инвестиций и прав предпринимателей в интересах государства, бизнеса и граждан. Путин заявил, что важным элементом цифровой платформы являются алгоритмы искусственного интеллекта. Он отметил, что уже подписан указ о подтверждении обновленной редакции Национальной стратегии развития искусственного интеллекта. «Надо обеспечить технологический суверенитет по таким революционным направлениям, как генеративный искусственный интеллект и большие языковые модели. Их внедрение обещает настоящий прорыв в экономике и социальной сфере», — подчеркнул российский лидер. Глава РФ отметил важность увеличения темпа в решении социальных, демографических, инфраструктурных и других задач. По его словам, важно выйти на качественно новый уровень оснащенности армии и флота. В этом контексте он обратил внимание на необходимость максимально рационально распределять ресурсы и выстроить эффективную экономику вооруженных сил, добиваясь максимума на каждый рубль оборонных расходов. «Наша задача — это развивать оборонно-промышленный комплекс, чтобы нарастить научный, технологический, индустриальный потенциал страны», — заключил президент.