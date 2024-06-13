Челябинская ГАИ дала рекомендации владельцам лошадей

ГАИ Челябинской области обезопасит водителей от бесхозных лошадей
© Служба новостей «URA.RU»
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Водители предложили повесить на лошадей светоотражающие элементы
Водители предложили повесить на лошадей светоотражающие элементы Фото:

Владельцам лошадей, находящихся на свободном выпасе вдоль дороги Челябинской области Еткуль-Еманжелинка, предложили обратиться в местную администрацию для установки знаков «Перегон скота». Также в этом месте будут усилены патрули ДПС. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе областной ГАИ.

«Для обеспечения безопасности движения на данном отрезке дороги будет усилено патрулирование экипажами ДПС. Кроме того, сотрудники ГИБДД готовы оказать помощь в виде установки дорожных знаков „Перегон скота“ после соответствующего обращения местных фермеров в администрацию поселений. Это позволит водителям своевременно реагировать на возможные препятствия на дороге», — сообщили URA.RU в пресс-службе регионального ГИБДД.

Ранее URA.RU сообщало, что челябинцы потребовали повесить светоотражатели на лошадей, которые круглосуточно гуляют вдоль трассы между Еткулем и Еманжелинкой. Это необходимо для того, чтобы иметь возможность издалека увидеть животных, пересекающих дорогу.

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Владельцам лошадей, находящихся на свободном выпасе вдоль дороги Челябинской области Еткуль-Еманжелинка, предложили обратиться в местную администрацию для установки знаков «Перегон скота». Также в этом месте будут усилены патрули ДПС. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе областной ГАИ. «Для обеспечения безопасности движения на данном отрезке дороги будет усилено патрулирование экипажами ДПС. Кроме того, сотрудники ГИБДД готовы оказать помощь в виде установки дорожных знаков „Перегон скота“ после соответствующего обращения местных фермеров в администрацию поселений. Это позволит водителям своевременно реагировать на возможные препятствия на дороге», — сообщили URA.RU в пресс-службе регионального ГИБДД. Ранее URA.RU сообщало, что челябинцы потребовали повесить светоотражатели на лошадей, которые круглосуточно гуляют вдоль трассы между Еткулем и Еманжелинкой. Это необходимо для того, чтобы иметь возможность издалека увидеть животных, пересекающих дорогу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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