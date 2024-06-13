В Тюменской области поддержку Президентского фонда культурных инициатив получат 25 проектов. Такой показатель является самым высоким среди всех регионов УРФО, сообщил губернатор области Александр Моор.
«25 проектов из Тюменской области получат грантовую поддержку Президентского фонда культурных инициатив. Это лучший показатель в Уральском федеральном округе. Общая сумма, которая достанется победителям — более 63,5 млн рублей.», — написал в своем telegram-канале глава региона.
Среди 25 избранных проектов самый большой грант у НКО «Агентство стратегических инновационных технологий». Их проект «Мастерская цифровых медиа» получит более 28 миллионов рублей.
Ранее URA.RU сообщало, что проекты из УРФО получат президентские гранты на сотни миллионов рублей. Тогда Тюменская область была на третьем месте среди регионов по числу грантов.
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