Проекты регионов УрФО получат президентские гранты на сотни миллионов

15 января 2024 в 15:12 Размер текста - 17 +

Больше всего проектов победило из Челябинской области Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Уральском федеральном округе 148 проектов получат поддержку Фонда президентских грантов на общую сумму 285 миллионов рублей. Всего в отборе участвовали 995 проектов, рассказали в пресс-службе полпредства президента РФ в УрФО. «Организации Уральского федерального округа активно участвуют в конкурсе. С 2017 года поддержку получили почти три тысячи проектов из УрФО на общую сумму 4,3 миллиарда рублей», — отметил полпред Владимир Якушев.



В Челябинской области больше всего победителей: 63 проекта, общая сумма грантов — 129 миллионов рублей. Следом идет Свердловская область: 44 проекта, общая сумма — 97 миллионов рублей. Тюменская область — 17 проектов, гранты на сумму 23,7 миллиона рублей, Курганская область — 12 проектов на сумму 15,8 миллиона рублей. Семь проектов на сумму 10 миллионов рублей победили в ХМАО, пять проектов из ЯНАО получили гранты на 9,2 миллиона рублей.

В Уральском федеральном округе 148 проектов получат поддержку Фонда президентских грантов на общую сумму 285 миллионов рублей. Всего в отборе участвовали 995 проектов, рассказали в пресс-службе полпредства президента РФ в УрФО. «Организации Уральского федерального округа активно участвуют в конкурсе. С 2017 года поддержку получили почти три тысячи проектов из УрФО на общую сумму 4,3 миллиарда рублей», — отметил полпред Владимир Якушев. В Челябинской области больше всего победителей: 63 проекта, общая сумма грантов — 129 миллионов рублей. Следом идет Свердловская область: 44 проекта, общая сумма — 97 миллионов рублей. Тюменская область — 17 проектов, гранты на сумму 23,7 миллиона рублей, Курганская область — 12 проектов на сумму 15,8 миллиона рублей. Семь проектов на сумму 10 миллионов рублей победили в ХМАО, пять проектов из ЯНАО получили гранты на 9,2 миллиона рублей.