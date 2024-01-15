Проекты регионов УрФО получат президентские гранты на сотни миллионов

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Владимир Якушев на Руссом экономическом форуме. Челябинск, якушев владимир
Больше всего проектов победило из Челябинской области Фото:

В Уральском федеральном округе 148 проектов получат поддержку Фонда президентских грантов на общую сумму 285 миллионов рублей. Всего в отборе участвовали 995 проектов, рассказали в пресс-службе полпредства президента РФ в УрФО.

«Организации Уральского федерального округа активно участвуют в конкурсе. С 2017 года поддержку получили почти три тысячи проектов из УрФО на общую сумму 4,3 миллиарда рублей», — отметил полпред Владимир Якушев.

В Челябинской области больше всего победителей: 63 проекта, общая сумма грантов — 129 миллионов рублей. Следом идет Свердловская область: 44 проекта, общая сумма — 97 миллионов рублей. Тюменская область — 17 проектов, гранты на сумму 23,7 миллиона рублей, Курганская область — 12 проектов на сумму 15,8 миллиона рублей. Семь проектов на сумму 10 миллионов рублей победили в ХМАО, пять проектов из ЯНАО получили гранты на 9,2 миллиона рублей.

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В Уральском федеральном округе 148 проектов получат поддержку Фонда президентских грантов на общую сумму 285 миллионов рублей. Всего в отборе участвовали 995 проектов, рассказали в пресс-службе полпредства президента РФ в УрФО. «Организации Уральского федерального округа активно участвуют в конкурсе. С 2017 года поддержку получили почти три тысячи проектов из УрФО на общую сумму 4,3 миллиарда рублей», — отметил полпред Владимир Якушев. В Челябинской области больше всего победителей: 63 проекта, общая сумма грантов — 129 миллионов рублей. Следом идет Свердловская область: 44 проекта, общая сумма — 97 миллионов рублей. Тюменская область — 17 проектов, гранты на сумму 23,7 миллиона рублей, Курганская область — 12 проектов на сумму 15,8 миллиона рублей. Семь проектов на сумму 10 миллионов рублей победили в ХМАО, пять проектов из ЯНАО получили гранты на 9,2 миллиона рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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