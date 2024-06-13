Путин побывал в Дубне
Президент РФ Владимир Путин дал старт технологическому пуску ускорительного комплекса NICA в Дубне. Трансляция велась на телеканале «Россия 24».
Ускорительный комплекс NICA изучает свойства плотной барионной материи. До конца 2024 года планируется завершить работы по созданию ускорительного комплекса.
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