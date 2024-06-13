Путин дал старт технологическому пуску ускорительного комплекса NICA в Дубне. Видео

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Владимир Путин ответил на вопросы представителей российских СМИ по итогам своего двухдневного государственного визита в КНР, путин владимир, stock
Путин побывал в Дубне Фото:

Президент РФ Владимир Путин дал старт технологическому пуску ускорительного комплекса NICA в Дубне. Трансляция велась на телеканале «Россия 24».

Ускорительный комплекс NICA изучает свойства плотной барионной материи. До конца 2024 года планируется завершить работы по созданию ускорительного комплекса.

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Президент РФ Владимир Путин дал старт технологическому пуску ускорительного комплекса NICA в Дубне. Трансляция велась на телеканале «Россия 24». Ускорительный комплекс NICA изучает свойства плотной барионной материи. До конца 2024 года планируется завершить работы по созданию ускорительного комплекса.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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