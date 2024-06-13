Путин дал старт технологическому пуску ускорительного комплекса NICA в Дубне. Видео

13 июня 2024 в 19:09 Размер текста - 17 +

Путин побывал в Дубне Фото: Официальный сайт Президента РФ Президент РФ Владимир Путин дал старт технологическому пуску ускорительного комплекса NICA в Дубне. Трансляция велась на телеканале «Россия 24». Ускорительный комплекс NICA изучает свойства плотной барионной материи. До конца 2024 года планируется завершить работы по созданию ускорительного комплекса. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент РФ Владимир Путин дал старт технологическому пуску ускорительного комплекса NICA в Дубне. Трансляция велась на телеканале «Россия 24». Ускорительный комплекс NICA изучает свойства плотной барионной материи. До конца 2024 года планируется завершить работы по созданию ускорительного комплекса.