Путин дал понять, что РФ готова к работе с иностранцами, уставшим от «дури» Запада. Видео

Путин: Россия заинтересована в привлечении иностранных специалистов
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Встреча Владимир Путина с получателями мегагрантов и ведущими учёными
Владимир Путин встретился с российскими учеными Фото:

Россия заинтересована в привлечении иностранных специалистов и ученых со всего мира. Об этом сообщил президент страны Владимир Путин. В пример он привел ядерную отрасль, от которой отказываются страны Запада, тем самым «делая дурь».

«Российским специалистам за рубежом сейчас создают невероятные сложности, РФ же действует наоборот. Россия заинтересована в привлечении из-за рубежа специалистов высокого класса», — сказал Путин на встрече с отечественными учеными. Трансляция ведется на телеканале «Россия 24».

Путин рассказал, что многие западные страны «делают всякой дури»: отказываются от ядерной энергии, прекращают исследования. Так у специалистов не остается мест, обратил внимание российский лидер. По его словам, РФ готова к сотрудничеству с такими специалистами.

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Россия заинтересована в привлечении иностранных специалистов и ученых со всего мира. Об этом сообщил президент страны Владимир Путин. В пример он привел ядерную отрасль, от которой отказываются страны Запада, тем самым «делая дурь». «Российским специалистам за рубежом сейчас создают невероятные сложности, РФ же действует наоборот. Россия заинтересована в привлечении из-за рубежа специалистов высокого класса», — сказал Путин на встрече с отечественными учеными. Трансляция ведется на телеканале «Россия 24». Путин рассказал, что многие западные страны «делают всякой дури»: отказываются от ядерной энергии, прекращают исследования. Так у специалистов не остается мест, обратил внимание российский лидер. По его словам, РФ готова к сотрудничеству с такими специалистами.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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