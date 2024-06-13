Россия заинтересована в привлечении иностранных специалистов и ученых со всего мира. Об этом сообщил президент страны Владимир Путин. В пример он привел ядерную отрасль, от которой отказываются страны Запада, тем самым «делая дурь».
«Российским специалистам за рубежом сейчас создают невероятные сложности, РФ же действует наоборот. Россия заинтересована в привлечении из-за рубежа специалистов высокого класса», — сказал Путин на встрече с отечественными учеными. Трансляция ведется на телеканале «Россия 24».
Путин рассказал, что многие западные страны «делают всякой дури»: отказываются от ядерной энергии, прекращают исследования. Так у специалистов не остается мест, обратил внимание российский лидер. По его словам, РФ готова к сотрудничеству с такими специалистами.
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