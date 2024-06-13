Свердловский велосипедист устроил смертельную аварию. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Байкер и велосипедист погибли на месте ДТП (архивное фото)
Байкер и велосипедист погибли на месте ДТП (архивное фото) Фото:

Вечером 13 июня велосипедист, ехавший по федеральной дороге Екатеринбург-Шадринск-Курган, сбил мотоциклиста с пассажиркой. Оба водителя погибли, сообщили в пресс-службе ГАИ Свердловской области.

«Велосипедист, мужчина 1957 г.р., двигаясь в сторону Кургана, при совершении маневра поворот налево, не уступил дорогу и допустил столкновение с движущимся навстречу мотоциклом „Ямаха ФЗР6Н“, под управлением мужчины 1998 г.р. В результате ДТП велосипедист и байкер погибли на месте», — говорится в сообщении в telegram-канале областной госавтоинспекции.

В пресс-службе ведомства уточнили, что пострадавшая девушка была доставлена в городскую больницу №36 Екатеринбурга с травмой головы и множественными ушибами. Авария произошла в Белоярском районе.

Инстекторы оперативно выехали на место смертельной аварии
Инстекторы оперативно выехали на место смертельной аварии
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Вечером 13 июня велосипедист, ехавший по федеральной дороге Екатеринбург-Шадринск-Курган, сбил мотоциклиста с пассажиркой. Оба водителя погибли, сообщили в пресс-службе ГАИ Свердловской области. «Велосипедист, мужчина 1957 г.р., двигаясь в сторону Кургана, при совершении маневра поворот налево, не уступил дорогу и допустил столкновение с движущимся навстречу мотоциклом „Ямаха ФЗР6Н“, под управлением мужчины 1998 г.р. В результате ДТП велосипедист и байкер погибли на месте», — говорится в сообщении в telegram-канале областной госавтоинспекции. В пресс-службе ведомства уточнили, что пострадавшая девушка была доставлена в городскую больницу №36 Екатеринбурга с травмой головы и множественными ушибами. Авария произошла в Белоярском районе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...