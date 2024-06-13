Вечером 13 июня велосипедист, ехавший по федеральной дороге Екатеринбург-Шадринск-Курган, сбил мотоциклиста с пассажиркой. Оба водителя погибли, сообщили в пресс-службе ГАИ Свердловской области.
«Велосипедист, мужчина 1957 г.р., двигаясь в сторону Кургана, при совершении маневра поворот налево, не уступил дорогу и допустил столкновение с движущимся навстречу мотоциклом „Ямаха ФЗР6Н“, под управлением мужчины 1998 г.р. В результате ДТП велосипедист и байкер погибли на месте», — говорится в сообщении в telegram-канале областной госавтоинспекции.
В пресс-службе ведомства уточнили, что пострадавшая девушка была доставлена в городскую больницу №36 Екатеринбурга с травмой головы и множественными ушибами. Авария произошла в Белоярском районе.
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