13 июня 2024

Путин назначил новых судей в Свердловской области

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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В Нижнем Тагиле назначили нового судью
В Нижнем Тагиле назначили нового судью Фото:

Президент России Владимир Путин назначил новых судей: двое из них работают в судах Екатеринбурга, а одна — в Нижнем Тагиле. Указ, подписанный главой государства, размещен на портале правовой информации.

«Указом Президента Российской Федерации от 13.06.2024 № 495 заместителем председателя Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга назначена Плотникова Мария Павловна. Нагибина Ирина Алексеевна назначена заместителем председателя Орджоникидзевского районного суда Екатеринбурга», — сказано в документе.

Помимо этого, тем же указом Наталья Недопасова назначена новым судьей Дзержинского районного суда в Нижнем Тагиле. URA.RU писало, что в начале года президент России Владимир Путин назначил в Свердловской области 16 новых судей.

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Президент России Владимир Путин назначил новых судей: двое из них работают в судах Екатеринбурга, а одна — в Нижнем Тагиле. Указ, подписанный главой государства, размещен на портале правовой информации. «Указом Президента Российской Федерации от 13.06.2024 № 495 заместителем председателя Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга назначена Плотникова Мария Павловна. Нагибина Ирина Алексеевна назначена заместителем председателя Орджоникидзевского районного суда Екатеринбурга», — сказано в документе. Помимо этого, тем же указом Наталья Недопасова назначена новым судьей Дзержинского районного суда в Нижнем Тагиле. URA.RU писало, что в начале года президент России Владимир Путин назначил в Свердловской области 16 новых судей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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