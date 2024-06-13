Путин назначил новых судей в Свердловской области

Президент России Владимир Путин назначил новых судей: двое из них работают в судах Екатеринбурга, а одна — в Нижнем Тагиле. Указ, подписанный главой государства, размещен на портале правовой информации.
«Указом Президента Российской Федерации от 13.06.2024 № 495 заместителем председателя Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга назначена Плотникова Мария Павловна. Нагибина Ирина Алексеевна назначена заместителем председателя Орджоникидзевского районного суда Екатеринбурга», — сказано в документе.
Помимо этого, тем же указом Наталья Недопасова назначена новым судьей Дзержинского районного суда в Нижнем Тагиле. URA.RU писало, что в начале года президент России Владимир Путин назначил в Свердловской области 16 новых судей.
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