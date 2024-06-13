В России нашли зарубежные БАДы с опасными бактериями и плесенью

В зарубежных биодобавках, которые продаются в России, нашли опасные бактерии и плесень. Об этом рассказали представители международной ассоциации «Антиконтрафакт».
«В ряде биодобавок для похудения из Гонконга, Малайзии, Китая, Индонезии, ОАЭ, Австралии и Германии, которые свободно продаются в России онлайн, выявлены опасные для здоровья бактерии и плесневые грибы. Примеси были обнаружены в БАДах брендов Lipotrim, Lishoу, „Сексуальная Фигура“, „Сжигание Жира Бобы“, Shafran, Curvy plus, B-FiT, „Цынзишоу“, Fito Lida, Al-sheikh», — передает газета «Известия» со ссылкой на данные исследования ассоциации по борьбе с контрафактной продукцией.
Опасные бактерии и плесень могли появиться в биодобавках из-за нарушений при хранении продукции или несоблюдения санитарных норм на ее производстве, отмечает издание. Уточняется, что контрольная закупка БАДов проводилась в рамках совместного проекта «Антиконтрафакта» и ассоциации организации экспертизы качества лекарств.
Ранее в России обсуждался вопрос введения заградительных пошлин в 220% на биологически активные добавки из недружественных стран. Данная мера рассматривалась в качестве метода борьбы с поддельным товаром, передает RT.
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