13 июня 2024

В России нашли зарубежные БАДы с опасными бактериями и плесенью

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Опасные импортные биодобавки нашли в России (архивное фото)
Опасные импортные биодобавки нашли в России (архивное фото) Фото:

В зарубежных биодобавках, которые продаются в России, нашли опасные бактерии и плесень. Об этом рассказали представители международной ассоциации «Антиконтрафакт».

«В ряде биодобавок для похудения из Гонконга, Малайзии, Китая, Индонезии, ОАЭ, Австралии и Германии, которые свободно продаются в России онлайн, выявлены опасные для здоровья бактерии и плесневые грибы. Примеси были обнаружены в БАДах брендов Lipotrim, Lishoу, „Сексуальная Фигура“, „Сжигание Жира Бобы“, Shafran, Curvy plus, B-FiT, „Цынзишоу“, Fito Lida, Al-sheikh», — передает газета «Известия» со ссылкой на данные исследования ассоциации по борьбе с контрафактной продукцией.

Опасные бактерии и плесень могли появиться в биодобавках из-за нарушений при хранении продукции или несоблюдения санитарных норм на ее производстве, отмечает издание. Уточняется, что контрольная закупка БАДов проводилась в рамках совместного проекта «Антиконтрафакта» и ассоциации организации экспертизы качества лекарств.

Ранее в России обсуждался вопрос введения заградительных пошлин в 220% на биологически активные добавки из недружественных стран. Данная мера рассматривалась в качестве метода борьбы с поддельным товаром, передает RT.

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В зарубежных биодобавках, которые продаются в России, нашли опасные бактерии и плесень. Об этом рассказали представители международной ассоциации «Антиконтрафакт». «В ряде биодобавок для похудения из Гонконга, Малайзии, Китая, Индонезии, ОАЭ, Австралии и Германии, которые свободно продаются в России онлайн, выявлены опасные для здоровья бактерии и плесневые грибы. Примеси были обнаружены в БАДах брендов Lipotrim, Lishoу, „Сексуальная Фигура“, „Сжигание Жира Бобы“, Shafran, Curvy plus, B-FiT, „Цынзишоу“, Fito Lida, Al-sheikh», — передает газета «Известия» со ссылкой на данные исследования ассоциации по борьбе с контрафактной продукцией. Опасные бактерии и плесень могли появиться в биодобавках из-за нарушений при хранении продукции или несоблюдения санитарных норм на ее производстве, отмечает издание. Уточняется, что контрольная закупка БАДов проводилась в рамках совместного проекта «Антиконтрафакта» и ассоциации организации экспертизы качества лекарств. Ранее в России обсуждался вопрос введения заградительных пошлин в 220% на биологически активные добавки из недружественных стран. Данная мера рассматривалась в качестве метода борьбы с поддельным товаром, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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