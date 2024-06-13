Аргентина вела переговоры по передаче своих истребителей Украине

Аргентина вела переговоры по передаче имеющихся у нее французских истребителей ВСУ. Об этом заявил посол России в Аргентине Дмитрий Феоктистов. Он отметил, что переговоры о передаче самолетов не должны привести к реальным поставкам.
«Французские штурмовики находятся практически в нерабочем состоянии: у них не работают аппараты для катапультирования <...>. Однако в любом случае сам факт передачи, пусть и в таком виде, этой техники противникам России стал бы символическим со знаком минус», — заявил Феоктистов, слова которого приводит РИА Новости.
Аргентина рассматривала возможность передачи Украине пяти штурмовиков Super Etendard. Об этом ранее сообщил аргентинский новостной портал Infobae, уточняя, что переговоры велись с французскими коллегами и советником президента США по национальной безопасности. Планы по передаче техники получили одобрение президента Аргентины Хавьера Милея.
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