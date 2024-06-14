Польша подняла в небо самолеты из-за активности авиации России

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Власти Польши предупредили, что в юго-восточной части страны может наблюдаться повышенный уровень шума Фото:

Власти Польши приняли решение поднять самолеты в воздух якобы из-за «активности» авиации России. Об этом сообщили представители Оперативного командования Вооруженных сил Польши.

«В юго-восточной части страны может наблюдаться повышенный уровень шума, что связано с началом работы в нашем воздушном пространстве польских и союзных самолетов… в связи с наблюдаемой активностью дальней авиации Российской Федерации», — говорится в сообщении Оперативного командования Вооруженных сил Польши в X (ранее Twitter).

Ранее Польша поднимала самолеты в небо 7, а затем 12 июня. 14 июня — третий раз, когда наблюдаются такие действия со стороны Варшавы. При этом никаких подтверждений об активности дальней авиации РФ не было.

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Власти Польши приняли решение поднять самолеты в воздух якобы из-за «активности» авиации России. Об этом сообщили представители Оперативного командования Вооруженных сил Польши. «В юго-восточной части страны может наблюдаться повышенный уровень шума, что связано с началом работы в нашем воздушном пространстве польских и союзных самолетов… в связи с наблюдаемой активностью дальней авиации Российской Федерации», — говорится в сообщении Оперативного командования Вооруженных сил Польши в X (ранее Twitter). Ранее Польша поднимала самолеты в небо 7, а затем 12 июня. 14 июня — третий раз, когда наблюдаются такие действия со стороны Варшавы. При этом никаких подтверждений об активности дальней авиации РФ не было.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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