Польша подняла в небо самолеты из-за активности авиации России

Власти Польши приняли решение поднять самолеты в воздух якобы из-за «активности» авиации России. Об этом сообщили представители Оперативного командования Вооруженных сил Польши.
«В юго-восточной части страны может наблюдаться повышенный уровень шума, что связано с началом работы в нашем воздушном пространстве польских и союзных самолетов… в связи с наблюдаемой активностью дальней авиации Российской Федерации», — говорится в сообщении Оперативного командования Вооруженных сил Польши в X (ранее Twitter).
Ранее Польша поднимала самолеты в небо 7, а затем 12 июня. 14 июня — третий раз, когда наблюдаются такие действия со стороны Варшавы. При этом никаких подтверждений об активности дальней авиации РФ не было.
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