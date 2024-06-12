Польша экстренно подняла самолеты в воздух якобы из-за РФ

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Польша утверждает, что самолеты подняты в воздух якобы из-за России
Польша утверждает, что самолеты подняты в воздух якобы из-за России Фото:

Польша задействовала свои и союзные воздушные силы в ответ на усиленную активность российской дальней авиации. Об этом заявили в Оперативном командовании Вооруженных сил Польши.

«Жители юго-восточной части страны могут заметить увеличение шума из-за полетов польских и союзных самолетов. Это связано с зафиксированной активностью авиации РФ в эту ночь», — передает командование в сообщении на платформе X.

Подобные действия Вооруженных сил Польши последний раз наблюдались 7 июня текущего года. Ранее, 24 марта, польское командование сообщало о предполагаемом нарушении воздушного пространства страны российской крылатой ракетой у границы с Украиной, однако подтверждающих доказательств так и не было представлено.

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Польша задействовала свои и союзные воздушные силы в ответ на усиленную активность российской дальней авиации. Об этом заявили в Оперативном командовании Вооруженных сил Польши. «Жители юго-восточной части страны могут заметить увеличение шума из-за полетов польских и союзных самолетов. Это связано с зафиксированной активностью авиации РФ в эту ночь», — передает командование в сообщении на платформе X. Подобные действия Вооруженных сил Польши последний раз наблюдались 7 июня текущего года. Ранее, 24 марта, польское командование сообщало о предполагаемом нарушении воздушного пространства страны российской крылатой ракетой у границы с Украиной, однако подтверждающих доказательств так и не было представлено.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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