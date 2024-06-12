Польша задействовала свои и союзные воздушные силы в ответ на усиленную активность российской дальней авиации. Об этом заявили в Оперативном командовании Вооруженных сил Польши.
«Жители юго-восточной части страны могут заметить увеличение шума из-за полетов польских и союзных самолетов. Это связано с зафиксированной активностью авиации РФ в эту ночь», — передает командование в сообщении на платформе X.
Подобные действия Вооруженных сил Польши последний раз наблюдались 7 июня текущего года. Ранее, 24 марта, польское командование сообщало о предполагаемом нарушении воздушного пространства страны российской крылатой ракетой у границы с Украиной, однако подтверждающих доказательств так и не было представлено.
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