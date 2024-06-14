Суд Салехарда (ЯНАО) арестовал задержанного в Москве экс-чиновника Росреестра, причастного к коррупционному делу и больше года скрывавшегося от следствия. Ему предъявлены обвинения в совершении 14 преступлений коррупционной направленности, сообщает пресс-служба окружного СУ СКР.
«В 2023 году один из обвиняемых скрылся от следствия и был объявлен в федеральный розыск. Предварительное следствие приостановлено в связи с его розыском. Местонахождение обвиняемого установлено с помощью системы распознавания лиц в Москве 10 июня. Разыскиваемый задержан сотрудникам полиции и доставлен в Салехард. В отношении обвиняемого в совершении 14 тяжких и особо тяжких преступлений избрана мера пресечения в виде ареста», — сообщает пресс-служба окружного СУ СКР на официальном сайте.
Задержанный экс-начальник отдела управления Росреестра по ЯНАО является четвертым фигурантом громкого коррупционного дела. Следователями установлено, что руководитель Росреестра Андрей Кудрявцев, возглавивший окружной депимущества, сменивший его на посту руководителя Андрей Кожин, глава Кадастровой палаты Максим Сартасов а также задержанный экс-чиновник, возглавлявший в Росреестре один из отделов, брали взятки от бизнесменов, за это занижая стоимость оцениваемой ими недвижимости. Таким образом, с 2016 по 2019 годы обвиняемые совершили более 20 преступлений и обогатились более чем на 25 миллионов рублей.
По данным источников URA.RU речь идет о Максиме Григорьеве, возглавлявшего отдел управления Росреестра в указанные годы. Он скрылся от следствия в начале 2023 года, на стадии предъявления обвинений. В настоящее время по уголовному делу выполняются следственные и процессуальные мероприятия, направленные на завершение расследования. Дело Кожина, Кудрявцева, Сартасова рассматривается в Салехардском горсуде.
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