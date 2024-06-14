Россиянам рассказали об изменении цен на яйца

В России снизились цены на яйца

14 июня 2024 в 10:12 Размер текста - 17 +

Россиянам спрогнозировали сохранение тенденции на снижение цен на яйца Фото: Илья Московец © URA.RU Стоимость куриных яиц с начала 2024 года снизилась. Об этом заявил зампред правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов. «Цены на куриное яйцо как в опте, так и в рознице с начала года имеют тенденцию к снижению. На наш взгляд, в ближайшее время тренд на снижение цен сохранится», — сказал Леонов в разговоре с ТАСС. По его словам, стоимость яиц в России одна из самых низких в мире. Так, средние розничные цены десятка яиц в России находятся в пределах 115-116 рублей, в начале 2024 года цены на яйца составили 133,2 рубля. В то же время средняя стоимость яиц в опте находится в районе 90 рублей за десяток, в начале года — 97 рублей. Ранее Минсельхоз заявил о подорожании мяса в России. Это связано с увеличением спроса. Представители Минсельхоза отметили, что рост производства скота и птицы стабилизирует ситуацию на рынке. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Стоимость куриных яиц с начала 2024 года снизилась. Об этом заявил зампред правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов. «Цены на куриное яйцо как в опте, так и в рознице с начала года имеют тенденцию к снижению. На наш взгляд, в ближайшее время тренд на снижение цен сохранится», — сказал Леонов в разговоре с ТАСС. По его словам, стоимость яиц в России одна из самых низких в мире. Так, средние розничные цены десятка яиц в России находятся в пределах 115-116 рублей, в начале 2024 года цены на яйца составили 133,2 рубля. В то же время средняя стоимость яиц в опте находится в районе 90 рублей за десяток, в начале года — 97 рублей. Ранее Минсельхоз заявил о подорожании мяса в России. Это связано с увеличением спроса. Представители Минсельхоза отметили, что рост производства скота и птицы стабилизирует ситуацию на рынке.