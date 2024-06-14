Россиянам рассказали об изменении цен на яйца

Стоимость куриных яиц с начала 2024 года снизилась. Об этом заявил зампред правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов.
«Цены на куриное яйцо как в опте, так и в рознице с начала года имеют тенденцию к снижению. На наш взгляд, в ближайшее время тренд на снижение цен сохранится», — сказал Леонов в разговоре с ТАСС. По его словам, стоимость яиц в России одна из самых низких в мире.
Так, средние розничные цены десятка яиц в России находятся в пределах 115-116 рублей, в начале 2024 года цены на яйца составили 133,2 рубля. В то же время средняя стоимость яиц в опте находится в районе 90 рублей за десяток, в начале года — 97 рублей.
Ранее Минсельхоз заявил о подорожании мяса в России. Это связано с увеличением спроса. Представители Минсельхоза отметили, что рост производства скота и птицы стабилизирует ситуацию на рынке.
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