Минсельхоз заявил о подорожании мяса в России

Подорожание мясной продукции в России в текущем сезоне связано с увеличением спроса, однако рост производства скота и птицы стабилизирует ситуацию на рынке. Об этом сообщили в пресс-службе Минсельхоза РФ.
«С началом теплого сезона, когда традиционно растет спрос на мясо, наблюдается некоторое подорожание отдельных видов этой продукции», — говорится в сообщении Минсельхоза, передает ТАСС. При этом в министерстве отметили, что в России выросло на 4% производство скота и птицы.
В Минсельхозе также рассказали, что за неделю снизились цены на куриные яйца (2,8%), сахар (2,7%), огурцы (9,6%) и томаты (10,9%).
о снижении цен на куриные яйца и сахар, картофель (5,8%), лук репчатый (23,9%), гречка (15,2%), масло подсолнечное (0,3%), вермишель — (1,7%), огурцы (9,6%) и томаты (10,9%). А за последние двенадцать месяцев подешевели картофель (5,8%), лук репчатый (23,9%), гречка (15,2%), масло подсолнечное (0,3%), вермишель (1,7%). В целом, по данным Минсельхоза, ситуация на продовольственном рынке в 2024 году оценивается как стабильная, с динамикой отпускных цен ниже уровня инфляции.
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