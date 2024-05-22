Минсельхоз заявил о подорожании мяса в России

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Рост цен на мясо связан с увеличением спроса Фото:

Подорожание мясной продукции в России в текущем сезоне связано с увеличением спроса, однако рост производства скота и птицы стабилизирует ситуацию на рынке. Об этом сообщили в пресс-службе Минсельхоза РФ.

«С началом теплого сезона, когда традиционно растет спрос на мясо, наблюдается некоторое подорожание отдельных видов этой продукции», — говорится в сообщении Минсельхоза, передает ТАСС. При этом в министерстве отметили, что в России выросло на 4% производство скота и птицы.

В Минсельхозе также рассказали, что за неделю снизились цены на куриные яйца (2,8%), сахар (2,7%), огурцы (9,6%) и томаты (10,9%).

о снижении цен на куриные яйца и сахар, картофель (5,8%), лук репчатый (23,9%), гречка (15,2%), масло подсолнечное (0,3%), вермишель — (1,7%), огурцы (9,6%) и томаты (10,9%). А за последние двенадцать месяцев подешевели картофель (5,8%), лук репчатый (23,9%), гречка (15,2%), масло подсолнечное (0,3%), вермишель (1,7%). В целом, по данным Минсельхоза, ситуация на продовольственном рынке в 2024 году оценивается как стабильная, с динамикой отпускных цен ниже уровня инфляции.

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Подорожание мясной продукции в России в текущем сезоне связано с увеличением спроса, однако рост производства скота и птицы стабилизирует ситуацию на рынке. Об этом сообщили в пресс-службе Минсельхоза РФ. «С началом теплого сезона, когда традиционно растет спрос на мясо, наблюдается некоторое подорожание отдельных видов этой продукции», — говорится в сообщении Минсельхоза, передает ТАСС. При этом в министерстве отметили, что в России выросло на 4% производство скота и птицы. В Минсельхозе также рассказали, что за неделю снизились цены на куриные яйца (2,8%), сахар (2,7%), огурцы (9,6%) и томаты (10,9%). о снижении цен на куриные яйца и сахар, картофель (5,8%), лук репчатый (23,9%), гречка (15,2%), масло подсолнечное (0,3%), вермишель — (1,7%), огурцы (9,6%) и томаты (10,9%). А за последние двенадцать месяцев подешевели картофель (5,8%), лук репчатый (23,9%), гречка (15,2%), масло подсолнечное (0,3%), вермишель (1,7%). В целом, по данным Минсельхоза, ситуация на продовольственном рынке в 2024 году оценивается как стабильная, с динамикой отпускных цен ниже уровня инфляции.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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