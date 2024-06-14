МЧС проверяет сообщения о взрывах в Челябинске

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В промзоне Челябинска третий раз за неделю обнаружили возгорание
В промзоне Челябинска третий раз за неделю обнаружили возгорание Фото:

Жителей Челябинска 14 июня напугали звуки взрывов в Тракторозаводском районе. На место с разведкой выехали пожарные, сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

«Подразделения челябинского гарнизона выехали на место. Проводится разведка», — сообщили URA.RU в МЧС. Информации о звуках взрывов в ведомство не поступало, на месте обнаружено возгорание.

Как уточнили в ведомстве, площадь пожара предварительно составила 150 квадратных метров, в цехе горят лакокрасочные изделия. Людей в здании не обнаружено, пострадавших нет.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жителей Челябинска 14 июня напугали звуки взрывов в Тракторозаводском районе. На место с разведкой выехали пожарные, сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по региону. «Подразделения челябинского гарнизона выехали на место. Проводится разведка», — сообщили URA.RU в МЧС. Информации о звуках взрывов в ведомство не поступало, на месте обнаружено возгорание. Как уточнили в ведомстве, площадь пожара предварительно составила 150 квадратных метров, в цехе горят лакокрасочные изделия. Людей в здании не обнаружено, пострадавших нет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...