МЧС проверяет сообщения о взрывах в Челябинске

В промзоне Челябинска третий раз за неделю обнаружили возгорание
Жителей Челябинска 14 июня напугали звуки взрывов в Тракторозаводском районе. На место с разведкой выехали пожарные, сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
«Подразделения челябинского гарнизона выехали на место. Проводится разведка», — сообщили URA.RU в МЧС. Информации о звуках взрывов в ведомство не поступало, на месте обнаружено возгорание.
Как уточнили в ведомстве, площадь пожара предварительно составила 150 квадратных метров, в цехе горят лакокрасочные изделия. Людей в здании не обнаружено, пострадавших нет.
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