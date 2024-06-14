В крупном челябинском вузе выбрали ректора

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Сергей Таскаев победил на выборах ректора ЧелГУ
Сергей Таскаев победил на выборах ректора ЧелГУ Фото:

В Челябинском государственном университете (ЧелГУ) 14 июня выбрали ректора. Как URA.RU сообщили в пресс-службе вуза, свои полномочия продлил действующий руководитель Сергей Таскаев.

«В ходе заседания конференции работников и обучающихся ЧелГУ 14 июня на пятилетний срок был выбран ректор университета. Им снова стал Сергей Таскаев», — рассказали URA.RU в учебном заведении.

Такаев набрал 82 голоса. Его соперник Андрей Селютин — 12. Оба претендента являются выпускниками вуза. Таскаев по образованию физик, а Селютин — филолог. В университете тот и другой работают на протяжении всей научной карьеры. Каждый занимается научными разработками.

Впервые Таскаев занял пост в 2019 году. Стаж научно-педагогической деятельности составил 23 года. Избран депутатом заксобрания региона, состоит в составе нескольких советов при губернаторе области Алексее Текслере.

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В Челябинском государственном университете (ЧелГУ) 14 июня выбрали ректора. Как URA.RU сообщили в пресс-службе вуза, свои полномочия продлил действующий руководитель Сергей Таскаев. «В ходе заседания конференции работников и обучающихся ЧелГУ 14 июня на пятилетний срок был выбран ректор университета. Им снова стал Сергей Таскаев», — рассказали URA.RU в учебном заведении. Такаев набрал 82 голоса. Его соперник Андрей Селютин — 12. Оба претендента являются выпускниками вуза. Таскаев по образованию физик, а Селютин — филолог. В университете тот и другой работают на протяжении всей научной карьеры. Каждый занимается научными разработками. Впервые Таскаев занял пост в 2019 году. Стаж научно-педагогической деятельности составил 23 года. Избран депутатом заксобрания региона, состоит в составе нескольких советов при губернаторе области Алексее Текслере.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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