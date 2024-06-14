В крупном челябинском вузе выбрали ректора

В Челябинском государственном университете (ЧелГУ) 14 июня выбрали ректора. Как URA.RU сообщили в пресс-службе вуза, свои полномочия продлил действующий руководитель Сергей Таскаев.
«В ходе заседания конференции работников и обучающихся ЧелГУ 14 июня на пятилетний срок был выбран ректор университета. Им снова стал Сергей Таскаев», — рассказали URA.RU в учебном заведении.
Такаев набрал 82 голоса. Его соперник Андрей Селютин — 12. Оба претендента являются выпускниками вуза. Таскаев по образованию физик, а Селютин — филолог. В университете тот и другой работают на протяжении всей научной карьеры. Каждый занимается научными разработками.
Впервые Таскаев занял пост в 2019 году. Стаж научно-педагогической деятельности составил 23 года. Избран депутатом заксобрания региона, состоит в составе нескольких советов при губернаторе области Алексее Текслере.
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