В крупном челябинском вузе выберут ректора. Фото

28 мая 2024 в 10:23 Размер текста - 17 +

В июне ЧелГУ получит вновь избранного ректора Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинском государственном университете (ЧелГУ) выберут ректора. Как сообщили в пресс-службе учебного заведения, для занятия поста есть два претендента. «На должность ректора ЧелГУ претендуют два его выпускника. Выборы ректора Челябинского государственного университета состоятся 14 июня в формате конференции работников и обучающихся», — отметили в вузе. Делегатам предстоит проголосовать за одного из двух кандидатов: на должность претендуют действующий ректор Сергей Таскаев и заведующий кафедрой теоретического и прикладного языкознания историко-филологического факультета Андрей Селютин. Таскаев родился в 1977 году в Челябинске, закончил ЧелГУ по направлению физики. После окончания аспирантуры работал инженером отдела радиационной безопасности, старшим преподавателем кафедры физики конденсированного состояния, доцентом, заместителем проректора по науке, инновациям и информационным технологиям, был заместителем первого проректора. Ученый 12 лет возглавлял физический факультет. В 2019 году был избран ректором ЧелГУ. Имеет 23-летний стаж научно-педагогической деятельности. В настоящий момент является депутатом заксобрания региона и заместителем директора Альянса по развитию юридического образования Международного альянса евроазиатско-китайских вузов в области культуры, искусства и образования. Состоит в нескольких советах при губернаторе Челябинской области. Доцент и кандидат филологических наук Андрей Селютин родился в 1981 году в Челябинске. После окончания ЧелГУ по направлению филологии магистерскую степень в области менеджмента получил в Высшей школе экономики. Карьеру начал с должности лаборанта, стал старшим лаборантом учебно-научной лаборатории межкультурных коммуникаций, а после возглавлял ее на протяжении девяти лет. Позже был назначен доцентом кафедры теоретического и прикладного языкознания, и пять лет является ее заведующим. Накопил 18-летний стаж научно-педагогической деятельности. Претендент состоит в Международной ассоциации преподавателей русского языка и литературы, Российском обществе преподавателей русского языка и литературы, Совете по русскому языку и российской словесности при минобрнауки региона. Также входит в состав комиссии Главного управления МВД России по региону по признанию соотечественников, владеющих русским языком. Сергей Такскаев закончил ЧелГУ по направлению физики и имеет стаж научно-педагогической работы в течение 23 лет Фото: пресс-служба ЧелГУ Андрей Селютин является филологом с 18-летним стажем работы в вузе Фото: пресс-служба ЧелГУ Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинском государственном университете (ЧелГУ) выберут ректора. Как сообщили в пресс-службе учебного заведения, для занятия поста есть два претендента. «На должность ректора ЧелГУ претендуют два его выпускника. Выборы ректора Челябинского государственного университета состоятся 14 июня в формате конференции работников и обучающихся», — отметили в вузе. Делегатам предстоит проголосовать за одного из двух кандидатов: на должность претендуют действующий ректор Сергей Таскаев и заведующий кафедрой теоретического и прикладного языкознания историко-филологического факультета Андрей Селютин. Таскаев родился в 1977 году в Челябинске, закончил ЧелГУ по направлению физики. После окончания аспирантуры работал инженером отдела радиационной безопасности, старшим преподавателем кафедры физики конденсированного состояния, доцентом, заместителем проректора по науке, инновациям и информационным технологиям, был заместителем первого проректора. Ученый 12 лет возглавлял физический факультет. В 2019 году был избран ректором ЧелГУ. Имеет 23-летний стаж научно-педагогической деятельности. В настоящий момент является депутатом заксобрания региона и заместителем директора Альянса по развитию юридического образования Международного альянса евроазиатско-китайских вузов в области культуры, искусства и образования. Состоит в нескольких советах при губернаторе Челябинской области. Доцент и кандидат филологических наук Андрей Селютин родился в 1981 году в Челябинске. После окончания ЧелГУ по направлению филологии магистерскую степень в области менеджмента получил в Высшей школе экономики. Карьеру начал с должности лаборанта, стал старшим лаборантом учебно-научной лаборатории межкультурных коммуникаций, а после возглавлял ее на протяжении девяти лет. Позже был назначен доцентом кафедры теоретического и прикладного языкознания, и пять лет является ее заведующим. Накопил 18-летний стаж научно-педагогической деятельности. Претендент состоит в Международной ассоциации преподавателей русского языка и литературы, Российском обществе преподавателей русского языка и литературы, Совете по русскому языку и российской словесности при минобрнауки региона. Также входит в состав комиссии Главного управления МВД России по региону по признанию соотечественников, владеющих русским языком.